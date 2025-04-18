桃園遊蕩犬節育9400隻 北台灣最多

外縣市發生比特犬咬人及咬死柴犬事件，桃園市政府動物保護處表示，2019年起開始辦理遊蕩犬絕育，隔年加入委外執行遊蕩犬TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地4字英文縮寫） 及家訪工作計畫，至去年絕育數總計約9400隻。

動保處長王得吉表示，遊蕩犬易孳生攻擊事件等安全問題，如破壞公物、追人追車、與人衝突、危害野生動物等層出不窮；動保處針對流浪動物採TNVR處置（Trap誘捕、Neuter絕育、vaccination疫苗施打、Return回置）。原先自辦遊蕩犬絕育2019年起至去年，絕育數量近6000隻，2020年7月委外起雙管齊下，除持續自辦遊蕩犬絕育外，數量達9400。

農業局說明，依據相信動物協會官網公告數據，犬隻絕育數9400隻，家訪數2萬7832件，兩數值均優於台北、新北、基隆及新竹，位列北台灣第一。王得吉表示，為持續精進動保處同仁專業技能，上月邀請相信動物協會與動保處第一線執勤同仁案例經驗交流，提升遊蕩犬誘捕等各項技術與合作默契。

王得吉說，除了會持續把關遊蕩犬問題，今年動物保護教育園區認養犬貓保險補助，即日起開放申請，補助款核發依投保金額覈實支付，犬貓每隻補助上限3000元。補助適用日期至12月31日或經費用罄，詳情可至桃園市政府動保處官網查詢。