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影／大馬路象龜悠閒散步 台南警忙交通維護 飼主即時現身抱回家

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
名為David的象龜，昨天下午趁飼主整理花園時柵欄未緊閉之際突破封鎖線，展開一場都市冒險。圖／讀者提供
名為David的象龜，昨天下午趁飼主整理花園時柵欄未緊閉之際突破封鎖線，展開一場都市冒險。圖／讀者提供

台南市警四分局員警昨下午巡邏時，行經安平區光州路段時，突見一名民眾揮手示意並指向馬路中央。員警上前發現一隻體型碩大的象龜正緩慢在車道上爬行，立即交通維護，正苦惱如何將牠暫時安置，飼主氣喘吁吁自附近住家趕來「那是我家的David！」，將落跑的象龜抱回家。

據了解，名為「David」的蘇卡達象龜，昨下午自住家花園柵欄縫隙偷溜，在街頭悠閒緩行，吸引不少路人側目。

剛好育平派出所巡邏警員黃于欣、沈志鼎行經該處，見有民眾揮手求助並指向馬路中央，原以為是野狗遭車輛撞擊，員警上前查看後，赫然發現是一隻外型可愛、動作緩慢的象龜氣定神閒正在馬路上散步。而員警考量象龜於車來車往間移動，恐生安全疑慮，立刻在現場進行交通維護，避免事故發生。

正當員警考慮是否將牠帶返派出所暫時安置時，一名女子氣喘吁吁自附近住家趕來，急忙表示：「那是我家的David！」。原來David於午後，趁飼主整理花園時柵欄未緊閉之際突破封鎖線，展開一場都市冒險。飼主對警方即時協助深表感謝，並承諾將加強飼養管理，防止類似情事再次發生。

第四分局分局長曹儒林呼籲，飼主應妥善看顧所飼養動物，避免讓寵物任意進入道路，以防發生意外事件。若因此釀成交通事故，飼主恐須負相關賠償責任。

正當員警苦惱如何將牠暫時安置，飼主氣喘吁吁自附近住家趕來，將落跑的象龜扛回家。圖／讀者提供
正當員警苦惱如何將牠暫時安置，飼主氣喘吁吁自附近住家趕來，將落跑的象龜扛回家。圖／讀者提供
警方呼籲，飼主應妥善看顧所飼養動物，避免讓寵物任意進入道路，以防發生意外事件。若因此釀成交通事故，飼主恐須負相關賠償責任。圖／讀者提供
警方呼籲，飼主應妥善看顧所飼養動物，避免讓寵物任意進入道路，以防發生意外事件。若因此釀成交通事故，飼主恐須負相關賠償責任。圖／讀者提供

交通事故 氣喘

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