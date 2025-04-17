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北海岸近日出現零星超毒「僧帽水母」！ 北觀處提醒水域活動注意

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
北海岸近日出現零星僧帽水母，北觀處提醒水域活動注意。圖／北觀處提供
北海岸近日出現零星僧帽水母，北觀處提醒水域活動注意。圖／北觀處提供

北海岸海域岸際及沙灘近日出現「世界第三毒」的僧帽水母，目前在北海岸潮間帶、沙灘只有有零星出現，形狀透明如小塑膠袋，交通部觀光局北觀處提醒牠非常毒，水域活動多加留意，千萬不要好奇觸摸。

北觀處今天在北觀粉絲團提醒民眾，僧帽水母不論活體或死亡個體都有毒，有透明、粉紅、藍或紫色，有長平均10米的觸鬚，鬚上充滿毒素的刺細胞，已死亡或脫落的觸鬚，數小時內仍可以造成同樣傷害。

北觀處副處長吳建志表示，台灣的海域都有可能出現，目前北海岸只有零星少數個案，已派員加強巡查，並沒有大量出現的情況，民眾不用緊張，只是提醒水域活動多加留意，如有發現不要好奇觸摸。

北觀處說，僧帽水母的毒液會讓人產生劇痛留下紅色鞭痕，要2到3日才能消散，僧帽水母的刺會造成過敏連鎖效應發熱、休克及干擾心臟和肺部功能，嚴重時更可能有致命威脅。

不慎接觸怎麼辦？北觀處說，要立即移除斷裂殘留的觸手，可用抗組織胺藥物減緩發炎症狀，如持續不適應盡速就醫。

一名資深潛水教練說，僧帽水母是群居性，外觀像氣泡一樣漂在海面上，海面下的觸鬚是藍色的，毒性很強，近年在北海岸、基隆海域都曾出現過，不能輕忽。僧帽水母棲息地主要在大西洋熱帶海域、南非及地中海沿岸，會被季風吹拂、順著潮流飄來台灣，泳客千萬不要碰觸。

北海岸近日出現零星僧帽水母，北觀處提醒水域活動注意。圖／北觀處提供
北海岸近日出現零星僧帽水母，北觀處提醒水域活動注意。圖／北觀處提供

北觀處 死亡 水母

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