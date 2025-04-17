石虎出現台中斯可巴社區 首次拍到

瀕危物種石虎生存飽受開發、路殺、犬貓攻擊等威脅，但農業部林業及自然保育署表示，經積極推動石虎保育也有令人振奮的消息，石虎蹤跡從南投擴展到彰化、雲林，出沒紀錄逐年增加，連台中市和平區斯可巴社區也記錄到第一筆石虎影像。

南投縣昨天表揚積極參與石虎保育的在地居民，強調自2019年試辦生態給付方案以來，全縣已累計核發獎勵金超過3100萬元，會中並頒發「石虎樂居獎」給長期參與友善農地，並表揚在自家農地拍到石虎5次以上農民。

南投縣中寮鄉農民葉乃華表示，在自家果樹內參與石虎保育，不僅早已不用除草劑，符合農藥安全檢出規範，看到果園內除石虎外，還有穿山甲出沒其間，非常開心。

南投農業處指出，去年有10位養禽戶參加「自主通報給付」，其中6戶場域監測到石虎，更有15個社區參與「巡護監測給付」，其中在10個社區的自動相機捕捉到石虎身影，也吸引更多民眾參與石虎保育 。

林業署南投分署指出，南投石虎蹤跡已逐步從中寮、集集等熱區，擴展至竹山、鹿谷、信義等，連彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉、古坑等地，都有頻繁通報和紀錄。

此外，林業及自然保育署台中分署指出，經長期架設相機監測，大安溪、大甲溪、烏溪都有石虎族群分布，研判大安溪和烏溪筏子溪是相對穩定的棲地，大甲溪在串聯苗栗和南投地區的石虎族群有其關鍵角色，營造大甲溪友善石虎廊道，有助於石虎族群關鍵區位的串聯。

過去並無石虎出沒歷史紀錄的台中和平區斯可巴社區，最近更記錄到第一筆石虎影像，顯示協助社區夥伴、農友推動友善石虎棲地營造、里山保育，串聯國有林班地與淺山間的石虎廊道已有具體成效。