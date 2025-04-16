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南投縣石虎數量明顯增加了 友善農地給付7年已發3100萬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
南投縣石虎有你真好表揚儀式，共有140位農民符合「友善農地給付」，7年來已累計核發超過3100萬元獎勵金。記者黑中亮／攝影
南投縣石虎有你真好表揚儀式，共有140位農民符合「友善農地給付」，7年來已累計核發超過3100萬元獎勵金。記者黑中亮／攝影

南投縣石虎有你真好」表揚在地農民參與石虎保育，強調自2019年試辦方案啟動以來，全縣已累計核發獎勵金超過3千1百萬元，會中也頒發「石虎樂居獎」給長期參與友善農地，並表揚在自家農地拍到石虎5次以上農民，中寮鄉農民葉乃華表示，很開心在自家果樹內參與石虎保育，不僅早已不用除草劑，符合農藥安全檢出規範，看到果園內除石虎外，還有穿山甲出沒其間，非常開心。

林業署南投分署指出，開發、路殺、犬貓攻擊、違法陷阱等風險，目前依然威脅著石虎的生存，但保育不是短跑，令人振奮的是，石虎的蹤跡已逐步從中寮、集集等熱區，擴展至南投縣竹山、鹿谷、信義等，甚至連彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉等地，近年皆頻繁有石虎的相關通報和紀錄，其中雲林縣自2019年起，在林內鄉及古坑鄉的石虎出沒紀錄逐年增加。

7年來，南投縣政府已累計核發超過3千1百萬元的獎勵金，去年度共有140位農民符合「支善農地給付」，共架設154台相機，其中71台拍到石虎，成功率46%；家禽危害通報共10例，其中6例監測到石虎、4處未拍到；社區巡護監測給付有15個社區通過，共架設60台相機，其中11個社區團體組成巡守隊、25處監測到石虎。

南投農業處指出，石虎為瀕危物種，其生活範圍主要分布在淺山地區，去年度有10位養禽戶參加「自主通報給付」，其中6戶場域監測到石虎，在社區巡守方面，更有15個社區參與「巡護監測給付」，其中在10個社區的自動相機捕捉到石虎的身影，與林業署及生物多樣性研究所共同推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，不但石虎數量有明顯提升，也吸引有越來越多民眾實際參與石虎保育工作 。

南投縣石虎有你真好表揚儀式，共有140位農民符合「支善農地給付」，7年來已累計核發超過3100萬元獎勵金。記者黑中亮／攝影
南投縣石虎有你真好表揚儀式，共有140位農民符合「支善農地給付」，7年來已累計核發超過3100萬元獎勵金。記者黑中亮／攝影

南投縣 石虎 農民

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