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中華鯨豚協會指控風電工程施工戒護船 干擾白海豚游動

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中華鯨豚協會指控風電工程施工戒護船干擾白海豚游動。圖／取自中華鯨豚協會
中華鯨豚協會指控風電工程施工戒護船干擾白海豚游動。圖／取自中華鯨豚協會

中華鯨豚協會今天在官網以「請不要再傷害台灣的鯨豚了」為題，批評4月14日有風電工程的施工戒護船，在彰濱工業區外海發現白海豚未有任何減速行為，直接朝著前方的白海豚而去，船隻干擾白海豚游動。

中華鯨豚協會表示，4月14日媽祖魚保育聯盟與荒野保護協會於彰濱工業區外海目擊到一小群白海豚往南游，期間調查船始終與白海豚群體保持著100公尺的距離，然而白海豚向南移動的過程中進入了大型海洋工程範圍。

中華鯨豚協會說，調查團隊持續緩緩的跟著白海豚移動，然而該工程的施工戒護船卻快速從調查船的左後方駛入要驅趕調查船，從影像對話紀錄很確定戒護船知道調查船正在觀測白海豚，調查船也提醒戒護船前方有白海豚需要減速，然而該施工的戒護船卻未有任何減速行為，並直接朝著前方的白海豚而去，船隻直接駛入白海豚的游動範圍。

據查，此海域工程是某風力發電的相關工程，根據計畫環境影響說明書內文第八章環境保育對策內文，施工團隊承諾「在施工期間施工船隻船速將管制在6節以下，且盡可能避免在中華白海豚活動高峰時間進入已知中華白海豚活動密集位置」，然而根據影像，很明確的警戒船已經知道有白海豚在前方，但未進行減速，反而是直接駛入已知的白海豚游動密集位置。

中華鯨豚協會指出，案件發生後他們嘗試以多管道聯繫該風電公司，想了解風場遭遇鯨豚的因應對策跟後續改善措施，但很遺憾一直沒有得到回應。協會嚴厲抨擊此干擾白海豚游動的船隻行為，也要求環境部須針對違反環評承諾進行調查裁罰。感謝海洋委員會海洋保育署在接獲通報後已有相關作為，他們真的不希望再有鯨豚受傷了。

團隊 海豚 鯨豚

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