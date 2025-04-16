比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

屏東縣內埔鄉14日傍晚5點多發生比特犬在街頭緊咬柴犬，現場民眾發現趕緊持棍棒、掃把工具試圖將兩隻狗分開，比特犬仍緊咬不鬆口，最後柴犬傷重不治、比特犬也死亡。

根據現場影像，當時比特犬沒有繫繩，也未戴嘴套，就咬住柴犬，現場多名民眾嘗試用掃把、鐵棍等工具將其分開，場面驚險，後續柴犬送醫，柴犬飼主在社群平台發文，柴犬因氣胸與撕裂傷施打嗎啡，最終在15日離世。

柴犬飼主說，柴犬是2018年12月開始養的，從小養到現在，每天都會帶柴犬去散步遛狗，14日傍晚5點多，剛好路過發生地點，現場有鄰居監視器錄下事發經過，經過時，沒想到比特犬就衝出來，「隨即撲上來咬我們家的狗，就直接撲咬了，沒有任何閃避餘地，沒有辦法防範，一路就被死咬到底」。

柴犬飼主說，柴犬約中型犬，13公斤左右，還被比特犬咬起來像老鼠一樣甩來甩去，當下試著要把兩隻狗分開，但分不開，眼睜睜看的柴犬要不行了，趕緊請大家來幫忙，剛好當時是下班時間，很多路過的民眾幫忙，很謝謝路人幫忙。

比特犬飼主則稱，他有用鐵鍊栓著，項圈也都有，他回來時候，比特犬被打死了，過程他沒有看到，他不知道他養的狗是比特犬，這隻狗是流浪狗，養了5、6年，當時他把狗用鐵鍊栓著桌子的腳，是狗自己掙脫後破門跑出來，本來門是關起來的。

比特犬飼主稱「他們拿鐵棍打死我的狗，我的狗何其無辜，我回來看到我的狗都被打死了」、「這些人是不是比狗咬死狗更恐怖，更惡劣，是不是人比狗還殘忍」。

屏東縣府農業處動保科表示，昨派人到場未見比特犬，比特犬飼主稱，犬隻死亡，但對其屍體去向交代不清，已要求飼主補充說明。另外，經辨識該犬為比特犬，比特犬飼主未登記，若經查證屬實，飼養禁止飼養動物違反動保法第8條規定，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰；疏縱具攻擊性寵物違反動保法第20條規定，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。