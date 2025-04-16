快訊

「一周前就得知」美國晶片新規 傳輝達未先告知大陸客戶

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

南投農種田不只養人也養野生動物 石虎出沒連訪6年

中央社／ 南投縣16日電

石虎生態服務給付今天在南投縣府發表去年成果，會中表揚友善農地農民、家禽危害通報戶、社區巡護監測，其中有中寮鄉農民參加6年「友善農地」措施，每年拍到1次石虎出沒。

南投縣政府、農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所辦理「南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，今天在縣府辦理2024年石虎保育成果分享暨表揚儀式，會中表揚農民、養禽戶、社區巡守隊，以及致謝和泰汽車公司長期支持石虎保育。

根據現場簡報資料，去年「友善農地」給付共架設154台相機，其中71台拍到石虎，成功率46%；家禽危害通報共10例，其中6例監測到石虎、4處未拍到；社區巡護監測給付有15個社區通過，共架設60台相機，其中11個社區、25處監測到石虎；縣府表示，2019年試辦方案啟動以來，南投縣累計核發逾新台幣3100萬元獎勵金。

林業及自然保育署南投分署表示，石虎是淺山農業與自然共存象徵，自2019年起，林保署與南投縣府、生多所攜手推動石虎生態服務給付，鼓勵農友轉型為友善耕作守護者，「種出不只養人，也養野生動物的田」，已有越來越多農民與社區響應，甚至彰化縣去年也加入石虎生態服務給付，齊心打造友善棲地環境。

會中也頒發「石虎樂居獎」給長期參與友善農地並在農地拍到石虎5次以上農民。農地6次監測到石虎的農民葉乃華表示，在中寮鄉種果樹，參加方案前已不用除草劑、符合農藥安全檢出規範，果園內除石虎，還有穿山甲出沒，「對環境友善就是對自己好」，因此自2019年起年年響應方案，很開心參與石虎保育。

南投縣 石虎 農民

延伸閱讀

南投百K自行車小鎮漫遊 4/19埔里起跑

藍青年軍罷免連署雙吳遭重保 南投縣長許淑華籲加大反罷免力度

林保署攜手台東公私單位 推動生態環保成果豐碩

看見幸福台灣／南投…青年返鄉 帶動就業

相關新聞

擱淺海豚死前竟曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

在桃園許厝港岸邊擱淺的一隻糙齒海豚後送救援時死亡，解剖有驚人發現，牠頸椎及頭部右側下顎身中二槍，且是不同時間遭人為槍擊，...

凶手仍是謎…海豚遭槍擊擱淺死亡 海保署：強化保育與通報機制

一隻糙齒海豚於2023年5月3日在桃園許厝港溼地擱淺死亡，經解剖後發現體內有兩枚子彈，研判為人為槍擊導致擱淺死亡。海保署...

【動物冷知識】雌蜂住土裡、雄蜂睡樹上？揭開鞋斑無墊蜂的獨居生活

哈囉大家好，我是帽帽！大家熟悉的蜜蜂都是分工明確的社會型昆蟲，但你知道嗎？其實世界上有90%的蜜蜂都是獨居的喔！

海豚茫茫大海為何中槍2次？專家推測這原因被「練槍」

在桃園許厝港岸邊擱淺的一隻糙齒海豚後送救援時死亡，解剖有驚人發現，牠頸椎及頭部右側身中二槍，且是不同時間遭人為槍擊，導致...

影／罕見槍殺事件！糙齒海豚被射鋼珠彈2次 中2槍擱淺致死疑土製槍

中華鯨豚協會2023年接獲桃園許厝港岸邊一隻糙齒海豚擱淺通報，救援後送過程死亡，解剖有驚人發現，牠頸椎及頭部右側身中二槍...

石虎首次現蹤！台中斯可巴社區拍到石虎等17種野生動物

林業及自然保育署台中分署推動大甲溪沿岸部落里山計畫，架設的紅外線自動相機在台中和平區斯可巴社區記錄到第一筆石虎影像，也捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。