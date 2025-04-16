凶手仍是謎…海豚遭槍擊擱淺死亡 海保署：強化保育與通報機制

一隻糙齒海豚於2023年5月3日在桃園許厝港溼地擱淺死亡，經解剖後發現體內有兩枚子彈，研判為人為槍擊導致擱淺死亡。海保署指出，該案已移送桃園地檢署偵辦，但因缺乏具體事證，也很難判斷是誤傷還是惡意槍擊，已於去年初簽結。

海保署海洋生物保育組長羅進明表示，當時接獲海巡署通報後，立即由委託救援單位前往現場並啟動緊急機制，但該隻海豚在送醫途中死亡。後續解剖時確認體內有兩枚子彈，傷口來源及發生時間不一，應為遭人為槍擊，且為導致擱淺死亡的主因。

根據海保署資料，案件移交後，桃園市政府於同年9月6日移送桃園地檢署，檢方曾電詢該府是否可透過發報器追查海豚活動路徑，不過該海豚並未裝設發報器。最終因缺乏可供追查的事證，以及地點在海上較難蒐證，案件未能查出涉案人員或船隻，地檢署已於今年初簽結。

羅進明指出，很難判斷該事件是惡意槍擊或誤傷。他強調，未來海保署將持續透過「NARN海洋動物救援網」機制，加強與地方政府、海巡署、警政與檢調單位的聯繫，並檢討如何強化民眾通報與應變機制。

羅進明表示，目前已有獎勵民眾通報的制度，「野生動物保育法」中也明訂檢舉獎金制度，雖須等案件成立並移送起訴後才能發放，但未來也會思考如何更積極鼓勵民眾參與保育。

對於中華鯨豚協會預計進行的標本巡迴展，羅進明說，該協會多年來一直協助中央執行鯨豚救援與研究，使用標本進行教育推廣「方向一致，值得肯定」，海保署也樂意提供支持與協助。