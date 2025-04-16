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擱淺海豚死前竟曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海豚海上遭槍擊，專家：中2槍不死也半條命抓嘸魚如等死。圖／取自中華鯨豚協會
海豚海上遭槍擊，專家：中2槍不死也半條命抓嘸魚如等死。圖／取自中華鯨豚協會

在桃園許厝港岸邊擱淺的一隻糙齒海豚後送救援時死亡，解剖有驚人發現，牠頸椎及頭部右側下顎身中二槍，且是不同時間遭人為槍擊，導致擱淺死亡。國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授說，「中二槍不死也半條命」，雖沒有馬上死，但抓不到魚也是如同等死。

中華鯨豚協會協會秘書長曾鉦琮說，當時發現糙齒海豚擱淺時身形異常瘦弱，顯然已營養不良一段時日，研判第一次被槍擊後已影響覓食功能，再次被槍擊後更為虛弱，因此擱淺當天就死亡。

台海大海洋生物研究所陳義雄教授表示，槍擊海域不明，因為海豚可游很遠，可看子彈查兇。海豚被開了二次槍，以身體結構而言，「中二槍不死也半條命」，如果有大出血就很危險，即使沒有大出血，槍擊部位也有可能嚴重影響覓食功能，身形會愈來愈瘦弱，抓不到魚吃也如同等死。

陳義雄表示，射殺海豚的動機不明，還待查明，但以前有聽過有用魚槍，但開槍射鋼珠彈的他也是第一次聽到，覺得不可思議，海上一樣要有重視保育類動物的觀念，因槍枝進出港管制嚴路，他研判比較可能是在外海發生。

槍擊 死亡 海豚

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