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【動物冷知識】雌蜂住土裡、雄蜂睡樹上？揭開鞋斑無墊蜂的獨居生活
哈囉大家好，我是帽帽！
大家熟悉的蜜蜂都是分工明確的社會型昆蟲，但你知道嗎？其實世界上有90%的蜜蜂都是獨居的喔！
今天就來聊聊其中一種有趣又可愛的獨居蜂——鞋斑無墊蜂！
說到蜜蜂，你腦中會浮現什麼畫面？
也許是繁忙的蜂巢、認真的工蜂，還有那位穩坐巢中央的蜂后。他們分工明確、努力不懈，是自然界的小小模範生。
但你知道嗎？並不是每一種蜜蜂都過著團體生活。有些蜜蜂選擇獨自一蜂、自由生活，像是——鞋斑無墊蜂，獨居系的代表！
光是雄蜂與雌蜂的生活風格就有很大的差別，先來說說雌蜂吧！
雌蜂會挖洞築巢，但與我們想像中的那種密密麻麻的蜂巢不一樣，他們只挖一間獨立套房。白天出門吸取花蜜，晚上就會到小套房中安心睡覺，過得非常舒適
Zz(´-ω-`*)
其實大多數的獨居蜂也都是穴居的哦，在鬆軟的土地或蘆薈、樹枝上築巢。他們是植物重要的授粉者，授粉效率可是群聚蜂的好幾百倍呢！
雄蜂對於居住就沒有這麼講究啦，平常也是白天出去覓食，到了傍晚就會找一根枝條、樹枝，然後一口咬上去，倒頭就睡！
鞋斑無墊蜂的大顎有個小機關，咬上去後就如同「上鎖」，不會輕易鬆脫，這讓他們可以安心入眠。
鞋斑無墊蜂也以他們的雄蜂睡姿聞名，他們會呼朋引伴，一同在樹枝上群聚掛一串，這就是男上加男
ヾ(´￢｀)ﾉ
看上去好像當兵時，弟兄們一起睡大通鋪的感覺，感情真好啊！雖然要到早上，他們就又各自離開去吃吃喝喝了(*ﾟ∀ﾟ*)
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