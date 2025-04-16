海豚茫茫大海為何中槍2次？專家推測這原因被「練槍」

在桃園許厝港岸邊擱淺的一隻糙齒海豚後送救援時死亡，解剖有驚人發現，牠頸椎及頭部右側身中二槍，且是不同時間遭人為槍擊，導致擱淺死亡。中華鯨豚協會協會秘書長曾鉦琮說，為何在茫茫大海中牠會被開兩次槍？協會也很納悶，研判有可能曾誤中漁網被近距離「練槍」，遭遇實在「太慘了」。

中華鯨豚協會2023年接獲桃園許厝港岸邊一隻糙齒海豚擱淺通報，救援後送過程死亡，解剖有驚人發現，牠頸椎及頭部右側下顎身中二槍，病理報告指因槍擊導致擱淺死亡。

協會昨揭露解剖報告，這個讓人痛心的真相才曝光。協會秘書長曾鉦琮說，兩次槍擊是不同時間，頭部下顎處的彈孔是新傷，研判在擱淺前一到二周槍擊，子彈為鋼珠彈，案發地應在台灣海域發生，使用的槍枝警方疑為土製的彈簧槍；卡在頸椎的舊傷，子彈非鋼珠彈，因時間久已變形難辨，比較像獵槍用的子彈，並不是尖頭形狀，案發及槍擊海域難以判斷。

為何茫茫大海中不時游動的糙齒海豚會在不同時間、不同海域接連中槍？是太過巧合？還是有人刻意所為？曾鉦琮表示，這個答案他們也很納悶，他研判第一次頸椎中槍時間比較早，有可能是有人從船上朝海中射擊；但第二次是下巴位置，位置就非常可疑，比較可能是近距離的由下往上射，因為牠游動時下巴不可能往上抬，有可能誤中漁網在船上被人當「練槍」的靶，射了之後又丟回海中，「接連二次中槍，命運真的也太慘了。」