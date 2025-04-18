快訊

中芯只是掛名？外媒爆華為「不想押注」 AI處理器全靠台積電

不是靠運動！日本人榮登「全球最瘦」 醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

聽新聞
0:00 / 0:00

超會擺拍？奈良鹿嗨到「雙手比YA」 網笑翻：根本派對動物

聯合新聞網／ 綜合報導
日本奈良公園有上千頭鹿生活著，是遊客必去朝聖的景點。示意圖／Ingimage
日本奈良公園有上千頭鹿生活著，是遊客必去朝聖的景點。示意圖／Ingimage

根據日媒「LIMO」報導，一張在奈良公園拍攝的照片因捕捉到鹿十分特別的姿勢，引發網友熱烈迴響。網友笑稱「這隻鹿也太會擺拍」，短時間內累積超過19萬個讚，逾470萬人次瀏覽過這則貼文，成為近期社群媒體上的熱門話題。

此張有趣的照片由推主@Peyan_Photo拍攝，當時他正在公園，想要拍攝櫻花與鹿的畫面，恰巧眼前的兩隻鹿正要開始打架，其中一隻鹿不知是反應過激還是擺拍上身，竟朝著鏡頭高舉前腳，擺出類似人類「雙手比YA」的拍照姿勢。

如此「拍照魂上身」的瞬間令人會心一笑，網友紛紛留言「笑翻了」、「這隻鹿也太會炒熱氣氛」、「這是有工作人員在裡面嗎？」、「看到這張照片，今天整個心情都好起來了」、「根本是派對動物」。由於照片實在太過傳神，不少人懷疑是合成圖，但拍攝者隨即公開相機拍攝畫面，證明這一幕是真實發生。

發文者也呼籲遊客要與鹿群保持適當距離、千萬不要觸摸剛出生的小鹿，一旦小鹿染上人類的味道，可能遭母鹿遺棄。值得一提的是，這些鹿是生活在奈良公園內的野生動物，被指定為日本國家天然紀念物，根據2024年7月的統計，目前公園內共有1325頭鹿生活著，公園內的鹿和昆蟲形成了一個自然循環：「鹿吃草地上的草，排泄糞便→鹿大便被金龜子吃掉→成為草地的肥料→長出草皮」，維持著獨特的共生循環。

奈良 小鹿 日本 櫻花

延伸閱讀

煎出完美荷包蛋不難！太早倒油會黏鍋 專業廚師教你判斷時機

已推甄上大學…高三女包辦家務月賺2.3萬 父讚：媲美專業人員

白髮變多別只怪年紀！專業美髮師警告：生活壞習慣最先衝擊頭髮

相關新聞

影／玉管處認了黑熊咬死看家狗 將會同專家捕捉野放

花蓮縣卓溪鄉中正部落工寮，傳出黑熊入侵，吞吃繫綁的3隻飼養犬，鄉民人心惶惶。玉管處表示，經黑熊軌跡判斷，應是玉管處委託台...

影／花蓮卓溪黑熊出沒吃掉3隻飼養犬 部落人心惶惶

花蓮卓溪鄉再有熊出沒，這次是侵入卓溪村中正部落工寮，吞吃繫綁的3隻飼養犬，因距離聚落非常近，鄉民人心惶惶。林業及自然保育...

金門碧山養牛場違占國有地多年 牛隻搬遷進入最後階段

金門金沙鎮碧山畜牧場違法占用國有土地多年，長期造成鄰近居民困擾，歷經一年協調與防疫波折，牛隻遷移作業終於於4月15日啟動...

桃園遊蕩犬節育9400隻 北台灣最多

外縣市發生比特犬咬人及咬死柴犬事件，桃園市政府動物保護處表示，2019年起開始辦理遊蕩犬絕育，隔年加入委外執行遊蕩犬TN...

影／大馬路象龜悠閒散步 台南警忙交通維護 飼主即時現身抱回家

台南市警四分局員警昨下午巡邏時，行經安平區光州路段時，突見一名民眾揮手示意並指向馬路中央。員警上前發現一隻體型碩大的象龜...

超會擺拍？奈良鹿嗨到「雙手比YA」 網笑翻：根本派對動物

根據日媒「LIMO」報導，一張在奈良公園拍攝的照片因捕捉到鹿十分特別的姿勢，引發網友熱烈迴響。網友笑稱「這隻鹿也太會擺拍」，短時間內累積超過19萬個讚，有470.9萬人次瀏覽過這則貼文，成為近期社群媒體上的熱門話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。