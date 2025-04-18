超會擺拍？奈良鹿嗨到「雙手比YA」 網笑翻：根本派對動物

根據日媒「LIMO」報導，一張在奈良公園拍攝的照片因捕捉到鹿十分特別的姿勢，引發網友熱烈迴響。網友笑稱「這隻鹿也太會擺拍」，短時間內累積超過19萬個讚，逾470萬人次瀏覽過這則貼文，成為近期社群媒體上的熱門話題。

此張有趣的照片由推主@Peyan_Photo拍攝，當時他正在公園，想要拍攝櫻花與鹿的畫面，恰巧眼前的兩隻鹿正要開始打架，其中一隻鹿不知是反應過激還是擺拍上身，竟朝著鏡頭高舉前腳，擺出類似人類「雙手比YA」的拍照姿勢。

如此「拍照魂上身」的瞬間令人會心一笑，網友紛紛留言「笑翻了」、「這隻鹿也太會炒熱氣氛」、「這是有工作人員在裡面嗎？」、「看到這張照片，今天整個心情都好起來了」、「根本是派對動物」。由於照片實在太過傳神，不少人懷疑是合成圖，但拍攝者隨即公開相機拍攝畫面，證明這一幕是真實發生。

發文者也呼籲遊客要與鹿群保持適當距離、千萬不要觸摸剛出生的小鹿，一旦小鹿染上人類的味道，可能遭母鹿遺棄。值得一提的是，這些鹿是生活在奈良公園內的野生動物，被指定為日本國家天然紀念物，根據2024年7月的統計，目前公園內共有1325頭鹿生活著，公園內的鹿和昆蟲形成了一個自然循環：「鹿吃草地上的草，排泄糞便→鹿大便被金龜子吃掉→成為草地的肥料→長出草皮」，維持著獨特的共生循環。