影／罕見槍殺事件！糙齒海豚被射鋼珠彈2次 中2槍擱淺致死疑土製槍
中華鯨豚協會昨晚在臉書以「揭開一堂海洋的真相課」為題，揭露這起罕見的鯨豚遭槍擊事件，因為解剖才發現這個讓人痛心的真相。
曾鉦琮今天受訪說，這件鯨豚槍擊事件是發生在2023年5月，一隻糙齒海豚擱淺在桃園海域的沙灘，協會獲報到場進行動物救援，一開始還活著，但十分虛弱，後送救傷站的過程中發現死亡，後送台大附設動物醫院病理解剖。
曾鉦琮表示，當時見看到下巴有奇怪小傷口，頭部卸下過程有一顆鋼珠彈掉出，才驚覺是槍擊事件，是海保署成立後第一隻遭槍擊海豚，也是中華鯨豚協會解剖首次發現鯨豚遭槍擊。
曾鉦琮說，經傷口測量及子彈路徑比對，確定傷口是鋼珠彈造成，保留完整證據，電腦斷層掃描又在頸椎發現另一顆子彈，但傷口已癒合，與頭部的槍擊時間不同。
「頭部的彈孔新傷研判是一、二周內造成，應是在台灣的海域被槍擊的；頸椎傷口時間久，難以判斷何時開的槍。」曾鉦琮指出，所有程序依規定回報桃園市政府、海保署處理，警方受理偵辦，取走相關證據調查。但因是在海上發生，很難確認是誰開的槍，要找凶手太難了。
糙齒海豚身上留有二處槍傷彈孔，牠的頸椎的子彈，影響游泳控制方向的能力；頭部右側皮下子彈，貫穿到右側耳骨的傷勢嚴重損害聽力，對依賴聲音溝通與生活的鯨豚來說，無異於奪走生存的能力。
曾鉦琮指出，今年將牠製成教育標本，不是為了記住死亡，而是希望喚醒更多人行動。這具標本將隨著巡迴講座走進桃園各地，讓更多人認識海洋、理解牠們所面對的真實處境。
台灣每年約有150到160隻鯨豚擱淺，死亡的約占八成，曾鉦琮指出，每年死亡約120到130隻，但約有六成個體都過於腐爛，其他四成才能做病理切片，調查擱淺原因。
擱淺鯨豚的死亡原因，曾鉦琮表示，20到30%死於混獲的漁業活動占最多，亦即有超過四分之一死亡與「人類海上活動」有關聯，顯示人為海上活動對鯨豚的生存有一定的威脅及影響；其次是自身疾病占15%到20%；另有5%遭漁船撞擊；2.5%誤食海洋廢棄物；其他還有被鯊魚攻擊等意外因素，但被槍擊還是首次發現。
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