石虎首次現蹤！台中斯可巴社區拍到石虎等17種野生動物

林業及自然保育署台中分署推動大甲溪沿岸部落里山計畫，架設的紅外線自動相機在台中和平區斯可巴社區記錄到第一筆石虎影像，也捕捉到食蟹獴、台灣葉鼻蝠等17種野生動物影像，顯示協助社區夥伴、農友推動友善石虎棲地營造、里山保育，串聯國有林班地與淺山間的石虎廊道已有具體成效。

林業保育署台中分署說明，為串連國有林班地周遭森林、淺山到海洋的森川里海生態網絡，與山村社區合作歷經多年努力，將里山、永續理念融入山村資源經營、友善野生動物棲地的營造，培訓山村社區認識社區生態資源，調查四季各類動物資源。

今年第一季分析斯可巴社區樣點的紅外線自動相機成果時，發現去年11月兩度記錄到石虎出沒，累積四季哺乳類動物調查共記錄到石虎、食蟹獴、台灣野山羊、白鼻心、獼猴、山羌、鼬獾、白面鼯鼠、台灣葉鼻蝠等17種哺乳類動物。

林業保育署台中分署指出，這次斯可巴社區拍攝到石虎影像，因該區無歷史紀錄，推測可能是亞成體在四處尋找適合棲地，從大甲溪下游擴散過來的個體，分署曾於民國104年12月在和平區裡冷林道6公里處(海拔994公尺)記錄到石虎後，108年起在南勢部落陸續拍攝到石虎，10年間石虎紀錄已擴大到大甲溪更上游的斯可巴社區，可見該分署在歷年社區林業及里山輔導計畫的基礎下，及近年跨域合作協助里山保育、友善石虎農作標章等工作，已有效串聯大甲溪石虎廊道，期盼持續這樣公私攜手合作下，吸引更多夥伴加入友善環境營造的行列，守護石虎等野生動物的棲地，讓生態網絡更加安全、暢通。

林業保育署台中分署表示，斯可巴社區海拔1050公尺，位於國土綠網台中西部淺山森林保育軸帶，是連結國有林班地沿著大甲溪流域往下游東勢區、新社區等淺山生態網絡的重要區位。