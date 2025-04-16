中華鯨豚協會：逾四分之一鯨豚死亡與人類海上活動有關聯

全台每年鯨豚擱淺都有百餘件，中華鯨豚協會統計，有近半數腐爛嚴重無法判斷擱淺原因，但有超過四分之一死亡與「人類海上活動」有關聯，顯示人為海上活動對鯨豚的生存有一定的威脅及影響。

在擱淺死亡鯨豚中，中華鯨豚協會指出，近半數腐爛嚴重無法判斷擱淺原因，另歸納可能死因，20%到30%死於混獲的漁業活動占最多；其次是自身疾病占10%到20%；另有5%遭漁船撞擊；2.5%誤食海洋廢棄物。近年海洋汙染漸嚴重，許多擱淺鯨豚身上發現海洋廢棄物如漁網、魚線等。

中華鯨豚協會分析鯨豚死亡原因，發現逾四分之一死亡與「人類海上活動」有一定關聯，認為主管機關須加強漁業活動管理，降低沿岸流刺網使用；船隻高度使用的海域，需做到船舶限速，一方面減低船擊鯨豚的機率，也可降低背景噪音，減少對鯨豚的干擾。

中華鯨豚協會指出，桃園、新北、基隆與宜蘭等台灣島最北邊的ㄇ字型海域，至少有21種鯨豚、5種海龜的擱淺紀錄，不只物種多，這片海域的鯨豚、海龜數量也不少，近5年擱淺資料有160隻鯨豚與579隻海龜擱淺，各占台灣島鯨豚與海龜擱淺量的34.6%與46.5%。

中華鯨豚協會指出，在海龜與鯨豚相互列入野生動物保護法以後，跟西部、東部與南部海域比較起來，這片海幾乎沒有任何鯨豚、海龜科學調查紀錄，北台灣海域可以說是最鄰近與最熟悉，但也是對大型海洋保育類生物最陌生的海域。

為了守護北台灣鯨豚、海龜的生物多樣性，並讓這兩類旗艦物種的保護傘發揮影響力幫助更多海洋生物，中華鯨豚協會將發起「北台灣鯨豚&海龜守護行動」，透過多項且長期的調查、監測、研究、分析與救傷等行動，找出北台灣鯨豚、海龜的分布熱區並規畫保護範圍。

季節交替是擱淺高峰期，2022年為例，全台各鄰海19個縣市，共接獲144隻鯨豚擱淺通報，其中119隻死亡擱淺，25隻活體擱淺。主要擱淺的物種有露脊鼠海豚、瓶鼻海豚、印太瓶鼻海豚、弗氏海豚、露脊鼠海豚等。