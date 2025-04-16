牠被槍殺！糙齒海豚擱淺解剖驚人發現 中2槍導致死亡

「牠是被槍殺的！」中華鯨豚協會2023年接獲桃園許厝港岸邊一隻雌性的糙齒海豚擱淺通報，經救援不幸死亡，但解剖卻有驚人發現，牠頸椎及頭部右側身中二槍，研判因此嚴重損害聽力、游泳控制方向能力，最後擱淺導致死亡。

中華鯨豚協會昨晚在臉書以「揭開一堂海洋的真相課」為題，談及這起事件，經過解剖他們發現這個讓人痛心的真相。

中華鯨豚協會指出，這隻糙齒海豚的死亡「不是自然的，是被槍殺死亡的」，因此解剖結果出來後，針對本案，他們已依相關程序，通報並與主管機關及專業單位合作，完成所有必要的處理與調查。

中華鯨豚協會說，今年將牠製成教育標本，不是為了記住死亡，而是希望喚醒更多人行動。這具標本將隨著巡迴講座走進桃園各地，讓更多人認識海洋、理解牠們所面對的真實處境。

這起糙齒海豚遭槍殺發現過程，中華鯨豚協會2023年5月3日接獲一件桃園許厝港岸邊海豚擱淺通報，當時發現是一隻雌性的糙齒海豚，救援後仍不幸死亡。經過死亡解剖，協會有驚人發現。

糙齒海豚身上留有二處槍傷彈孔，疑遭掃射，第一處在牠的頸椎中發現一枚子彈，影響她游泳控制方向的能力；在牠的頭部右側皮下也發現第二枚子彈，這枚子彈從牠的左下顎貫穿到右側耳骨，協會說，這樣的傷勢會嚴重損害聽力，對依賴聲音溝通與生活的鯨豚來說，無異於奪走生存的能力。

解剖報告研判「這些傷害讓牠虛弱、迷失方向，最終擱淺於岸。」