台灣黑熊出沒南投山區 林保署印摺頁籲民眾提防

林保署南投分署指出，從112年起，南投縣仁愛鄉廬山部落等地區有台灣黑熊出沒紀錄，顯示黑熊進入人類生活領域，南投分署印製摺頁供領取，呼籲山區活動避免單獨行動。

林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿指出，分署統計仁愛鄉自民國112年起，先後在廬山部落、馬赫坡溪床、能高越嶺國家步道西段、能高安東軍縱走一帶，有黑熊出沒紀錄；信義鄉也記錄到黑熊在丹大林道沿線、無雙溫泉等地區出沒，顯示黑熊活動範圍已逐漸貼近人類生活區域。

南投分署指出，為掌握台灣黑熊活動狀況及減少人熊衝突，分署自112年起啟動黑熊分布調查計畫及推動台灣黑熊生態服務給付，監測調查及通報訪談雙軌進行，逐步建構黑熊於山村聚落周遭及遊樂區等區域可能出沒活動情形。

南投分署表示，為因應人熊衝突事件，分署在埔里工作站舉辦課程，參訓對象包含分署工作站同仁、南投縣政府及地方社區組織等相關單位參與，增進對黑熊事件應變能力和效率。

南投分署也設計製作「友熊山林 友你友我」摺頁，歡迎民眾線上閱覽或至南投分署及轄下各工作站索取，提醒民眾在山區活動時，避免單獨行動，透過敲打登山杖、講話、攜帶熊鈴等，讓黑熊提前察覺人類接近並自行避開，遇到黑熊時保持冷靜：避免尖叫或奔跑，應維持面對黑熊姿勢並緩慢後退。