快訊

美司令曝台海若開戰50萬人慘死 防長顧立雄回應了

國軍爆抓共諜部隊3士官遭滲透 國防部長顧立雄痛心

台灣黑熊出沒南投山區 林保署印摺頁籲民眾提防

中央社／ 南投15日電

林保署南投分署指出，從112年起，南投縣仁愛鄉廬山部落等地區有台灣黑熊出沒紀錄，顯示黑熊進入人類生活領域，南投分署印製摺頁供領取，呼籲山區活動避免單獨行動。

林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿指出，分署統計仁愛鄉自民國112年起，先後在廬山部落、馬赫坡溪床、能高越嶺國家步道西段、能高安東軍縱走一帶，有黑熊出沒紀錄；信義鄉也記錄到黑熊在丹大林道沿線、無雙溫泉等地區出沒，顯示黑熊活動範圍已逐漸貼近人類生活區域。

南投分署指出，為掌握台灣黑熊活動狀況及減少人熊衝突，分署自112年起啟動黑熊分布調查計畫及推動台灣黑熊生態服務給付，監測調查及通報訪談雙軌進行，逐步建構黑熊於山村聚落周遭及遊樂區等區域可能出沒活動情形。

南投分署表示，為因應人熊衝突事件，分署在埔里工作站舉辦課程，參訓對象包含分署工作站同仁、南投縣政府及地方社區組織等相關單位參與，增進對黑熊事件應變能力和效率。

南投分署也設計製作「友熊山林 友你友我」摺頁，歡迎民眾線上閱覽或至南投分署及轄下各工作站索取，提醒民眾在山區活動時，避免單獨行動，透過敲打登山杖、講話、攜帶熊鈴等，讓黑熊提前察覺人類接近並自行避開，遇到黑熊時保持冷靜：避免尖叫或奔跑，應維持面對黑熊姿勢並緩慢後退。

南投縣 台灣黑熊

延伸閱讀

周四前晴朗穩定 賈新興：周五至下周二各地午後降雨

影／台灣黑熊再現寶山蜂場 埋頭大啖蜂蜜

搶救黑熊後宣導改良式獵具 獵人更換意願提高

烏石坑黑熊受困陷阱 熱心林農昨通報今順利獲救

相關新聞

花蓮和平溪口成小燕鷗繁殖熱點 台泥組巡守隊守護環境

花蓮出現新的二級保育類小燕鷗繁殖地，位置就在和平溪出海口，花蓮縣野鳥學會表示，小燕鷗繁殖地數量穩定，環境干擾較少。為避免...

汽修廠老闆跨界 人工孵化醜小鴨

苗栗縣汽修廠老闆范進軒自幼受父親影響，對鳥禽動物懷有濃厚的興趣，近兩年陸續以人工技術成功孵化了9隻俗稱「醜小鴨」的疣鼻天...

知本濕地 環頸雉數量新高

荒野保護協會自二○一八年起，每年於知本濕地進行環頸雉調查，二○二五年最新調查發現，在草生地的環頸雉多達二○六隻次，創下歷...

台61竟有迷途羔羊跳上車遭收容 飼主領回：可能遭野狗驚嚇

台61西濱快速道路位在苗栗後龍路段，上周六有騎士路過發現有一隻迷途羔羊，趨前查看時小羊竟主動跳上機車腳踏板，遂將小羊載往...

去寵物店買東西「回家成了二寶爸」 家人不信一看店家監視器笑到講不出話

一名年輕男子日前到寵物店給自家毛小孩買東西，結果逛個寵物店回家竟然從此變成二寶爸，起初家人還不相信，認為是男子自己喜歡黑柴犬才買回家，後來才發現原來男子是被黑柴寶寶纏上，不得已才將其收編。

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

一名女子經常遇到一隻可愛的流浪橘貓，於心不忍便餵食牠吃罐罐，結果橘貓竟然吃著吃著流下眼淚，女子被感動決定隔天要收養牠，沒想到隔天到同地點時貓咪已經過世，讓她忍不住難過大哭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。