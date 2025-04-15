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花蓮和平溪口成小燕鷗繁殖熱點 台泥組巡守隊守護環境

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮出現新的二級保育類小燕鷗繁殖地，位置就在和平溪出海口，為避免小燕鷗被打擾，鄰近的台泥和平工業區成立巡守隊，守護小燕鷗安心育雛環境。圖／台泥提供
花蓮出現新的二級保育類小燕鷗繁殖地，位置就在和平溪出海口，為避免小燕鷗被打擾，鄰近的台泥和平工業區成立巡守隊，守護小燕鷗安心育雛環境。圖／台泥提供

花蓮出現新的二級保育類小燕鷗繁殖地，位置就在和平溪出海口，花蓮縣野鳥學會表示，小燕鷗繁殖地數量穩定，環境干擾較少。為避免小燕鷗被打擾，鄰近的台泥和平工業區成立巡守隊，排班海灘巡守隊，守護小燕鷗安心育雛環境。

花蓮縣野鳥學會理事長林宏達表示，花蓮立霧溪口、花蓮溪口是小燕鷗繁殖熱點，現在觀察發現，和平溪出海口也逐漸成為繁殖地。去年觀測和平溪出海口約有120巢小燕鷗，數量穩定持續成長中，認定為縣內第3處小燕鷗繁殖熱點。

林宏達說，由於和平溪出海口部分區域是私領域海灘，減少釣客、遊蕩犬或沙灘車等干擾，且有洄游性魚類提供鳥類充足食物，因此小燕鷗願意留在這裡繁衍生息。

台泥表示，小燕鷗繁殖地鄰近和平電廠海灘，去年與花蓮縣野鳥學會合作，除了有為期3年的監測計畫，今年由廠區、港區員工及供應商組成24人「小燕鷗巡守隊」，守護珍貴的小燕鷗嬌客。

台泥指出，4月至8月是小燕鷗飛到台灣的高峰期，巡守隊排班到海灘查看、勸導釣客、清理海灘及阻止流浪貓狗干擾，營造安全生長環境。

台泥表示，和平電力設定3年內讓繁殖率提高10％目標，朝向自然正成長永續願景，也前往和平村、澳花村宣導，今年更到鄰近10所小學推廣小燕鷗保育環境教育課程。

花蓮縣野鳥學會說明，二級保育鳥類小燕鷗屬於夏候鳥，每年4月抵達台灣河口濕地，5月為繁殖季，7月過後幼鳥羽翼漸豐，8月便飛往南半球。

平溪 花蓮 野鳥

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