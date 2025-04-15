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汽修廠老闆跨界 人工孵化醜小鴨

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
范進軒去年首度成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝，並順利養育至成鳥，寫下台灣40年疣鼻天鵝飼養歷史首例。圖／范進軒提供
范進軒去年首度成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝，並順利養育至成鳥，寫下台灣40年疣鼻天鵝飼養歷史首例。圖／范進軒提供

苗栗縣汽修廠老闆范進軒自幼受父親影響，對鳥禽動物懷有濃厚的興趣，近兩年陸續以人工技術成功孵化了9隻俗稱「醜小鴨」的疣鼻天鵝，未來有意將成鳥捐贈給各地機關與學校，盼透過推廣與交流，讓更多人了解這些珍稀美麗的生命。

2018年范進軒在頭份市成立了大久珍禽繁殖場，致力於台灣特有與珍稀鳥禽的飼養與繁殖研究，雖然本業是經營汽車修理廠，但每天天未亮便前往繁殖場餵養鳥禽，他說，看著這些可愛美麗的動物，讓他身心舒暢，「清晨的時光，是他一天中最快樂的時刻」。

范進軒先進口黑天鵝並成功繁殖，接著2020年從歐美進口白天鵝，但自然孵化都失敗，直到去年首度以人工技術成功孵化5隻疣鼻天鵝，順利養育至成鳥，蛻變為美麗的白天鵝。

范進軒去年首度成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝，並順利養育至成鳥，寫下台灣40年疣鼻天鵝飼養歷史首例。圖／范進軒提供
范進軒去年首度成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝，並順利養育至成鳥，寫下台灣40年疣鼻天鵝飼養歷史首例。圖／范進軒提供

今年又孵化了4隻小天鵝，現在繁殖場內有鴛鴦、白鴛鴦、黑天鵝，及稀有的疣鼻天鵝等。

在他的悉心照料下，近年又以黑天鵝繁殖成果卓著，陸續將繁殖成功的黑天鵝捐贈給各地機關與學校，包括與武陵農場進行血緣交換、捐贈給國立中興大學、桃園慈湖與高雄陸軍官校等地。

值得一提的是，台灣雖已有40年疣鼻天鵝飼養歷史，卻從未有人成功繁殖，經農業部畜產試驗所證實，范進軒成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝的成果，是實屬難得與值得肯定的里程碑。

動物 天鵝 成功

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