台61竟有迷途羔羊跳上車遭收容 飼主領回：可能遭野狗驚嚇

台61西濱快速道路位在苗栗後龍路段，上周六有騎士路過發現有一隻迷途羔羊，趨前查看時小羊竟主動跳上機車腳踏板，遂將小羊載往外埔派出所協請警方處理；經動防所暫收容，今天下午小羊由飼主領回。

動防所指出，上周六接獲外埔派出所通報台61線路邊走失小羊，立即派員前往救援安置；今天下午已聯繫尋獲飼主將寵物羊帶回，並勸導解姓飼主務必落實羊隻管理，並依規定圈養，善盡飼主責任，勿任意疏縱羊隻。

家住苗栗市的解某提供飼養寵物羊隻佐證照片辦理領回手續時表示，在後龍自有土地飼養2隻小羊當寵物玩賞用，研判這隻小羊可能是跑出圍籬時遭野狗驚嚇追逐，才迷途跑到西濱公路去。