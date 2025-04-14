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台61竟有迷途羔羊跳上車遭收容 飼主領回：可能遭野狗驚嚇

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
解姓飼主研判這隻小羊可能是跑出圍籬遭野狗驚嚇追逐，才迷途跑到西濱公路去。圖／警方提供
解姓飼主研判這隻小羊可能是跑出圍籬遭野狗驚嚇追逐，才迷途跑到西濱公路去。圖／警方提供

台61西濱快速道路位在苗栗後龍路段，上周六有騎士路過發現有一隻迷途羔羊，趨前查看時小羊竟主動跳上機車腳踏板，遂將小羊載往外埔派出所協請警方處理；經動防所暫收容，今天下午小羊由飼主領回。

動防所指出，上周六接獲外埔派出所通報台61線路邊走失小羊，立即派員前往救援安置；今天下午已聯繫尋獲飼主將寵物羊帶回，並勸導解姓飼主務必落實羊隻管理，並依規定圈養，善盡飼主責任，勿任意疏縱羊隻。

家住苗栗市的解某提供飼養寵物羊隻佐證照片辦理領回手續時表示，在後龍自有土地飼養2隻小羊當寵物玩賞用，研判這隻小羊可能是跑出圍籬時遭野狗驚嚇追逐，才迷途跑到西濱公路去。

動防所提醒，飼主應落實寵物管領善盡飼主責任，若有疏縱之事實，依動保法第31條第1項第9款規定處3千至1萬5千元罰鍰。

外埔派出所員警受理時先安撫小羊躁動情緒，便通知苗栗縣動物保護防疫所，將該羊隻帶回妥善安置。圖／警方提供
外埔派出所員警受理時先安撫小羊躁動情緒，便通知苗栗縣動物保護防疫所，將該羊隻帶回妥善安置。圖／警方提供
解某提供飼養寵物羊隻佐證照片辦理領回手續後，將這隻迷途羔羊領回。圖／動防所提供
解某提供飼養寵物羊隻佐證照片辦理領回手續後，將這隻迷途羔羊領回。圖／動防所提供

動保法 寵物 苗栗市

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