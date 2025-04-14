知本濕地保育類鳥類 荒野保護協會：環頸雉數量創新高

荒野保護協會自2018年起，每年於知本濕地進行環頸雉調查，自2022年起也將黃鸝與台灣畫眉納入調查對象，作為知本溪口沖積扇的重要目標保育鳥種。而2025年目前調查發現在草生地的環頸雉多達206隻次，創下歷年新高。

根據「2024台灣鳥類紅皮書名錄」受脅等級，環頸雉被列為「國家極度瀕危（NCR）」、台灣畫眉為「國家瀕危（NEN）」，黃鸝則為「國家易危（NVU）」。環頸雉偏好草生地、台灣畫眉仰賴灌叢作掩護，而黃鸝則需同時具備高大喬木與開闊地的棲地。荒野保護協會表示，長期觀測這3種鳥類，有助於了解知本濕地周邊環境的變遷趨勢。

荒野保護協會指出，今年的調查於3月30日進行，地點位於知本溪口北岸沖積扇，共有20人參與，調查成果包含環頸雉（草生地）206隻次、台灣畫眉（灌叢）92隻次、黃鸝（高樹叢）19隻次。本次環頸雉調查隻次創下歷年新高。回顧2024年，數量曾因2023年繁殖季發生大火及棲地成林而驟降至115隻次，顯示今年調查成果的回升具有指標性意義。

荒野保護協會指出，藉由每年的調查工作，除可持續追蹤鳥類族群變化外，也反映知本濕地的環境與人為互動趨勢。黃鸝為目前台東仍相對稀有的物種，雖數量緩步成長，但至今從未發現幼鳥，繁殖情況仍未明朗，是否仍存在獵捕壓力，亟需進一步研究與關注。