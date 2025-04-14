快訊

日本「米騷動」！米價高漲是被中國人惡意炒作？

交屋沒幾年頂樓竟開旅館 社區決議驅逐靠一關鍵贏官司

列車過站未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

汽修老闆跨界繁殖珍禽 創台灣人工孵化「醜小鴨」首例

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
范進軒去年首度成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝，並順利養育至成鳥。圖／范進軒提供
范進軒去年首度成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝，並順利養育至成鳥。圖／范進軒提供

苗栗縣汽修廠老闆范進軒，自幼深受父親影響，對鳥禽動物懷有濃厚的興趣，近兩年陸續以人工技術成功孵化了9隻「醜小鴨」，也就是俗稱的白天鵝，未來有意將成鳥捐贈給各地機關與學校，盼透過推廣與交流，讓更多人了解這些珍稀美麗的生命。

2018年范進軒在頭份市成立了大久珍禽繁殖場，致力於台灣特有與珍稀鳥禽的飼養與繁殖研究，包括藍腹鷴、鴛鴦、白鴛鴦、黑天鵝、以及稀有的疣鼻天鵝等；雖然本業是經營汽車修理廠，但每天天未亮便前往繁殖場餵養鳥禽。

范進軒說，這段清晨的時光，是他一天中最快樂的時刻，看著這些可愛美麗的動物，能讓他身心舒暢；也是從2018年開始先進口黑天鵝並成功繁殖，接著於2020年從歐美進口白天鵝，但自然孵化都失敗，直到去年首度以人工技術成功孵化5隻疣鼻天鵝（俗稱醜小鴨），順利養育至成鳥，蛻變為美麗的白天鵝，今年又孵化誕生了4隻小天鵝。

在他的悉心照料下，大久珍禽繁殖場於2021年黑天鵝繁殖成果卓著，開始回饋社會，陸續將繁殖成功的黑天鵝捐贈給各地機關與學校，包括與武陵農場進行血緣交換、捐贈給國立中興大學、桃園慈湖與高雄陸軍官校等地。

值得一提的是，范進軒成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝的成果，經農業部畜產試驗所證實，台灣雖已有40年疣鼻天鵝飼養歷史，卻從未有人成功繁殖，實屬難得與值得肯定的里程碑。

范進軒說，大久珍禽繁殖場將持續以愛心與專業守護這片鳥禽的天堂，未來將透過推廣與交流，讓國內更多人了解這些珍稀美麗的生命。

大久珍禽繁殖場成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝的成果，開創台灣40年疣鼻天鵝飼養歷史首例，實屬難得與值得肯定的里程碑。圖／范進軒提供
大久珍禽繁殖場成功以人工孵化技術繁殖出疣鼻天鵝的成果，開創台灣40年疣鼻天鵝飼養歷史首例，實屬難得與值得肯定的里程碑。圖／范進軒提供
范進軒從2018年開始先進口黑天鵝並成功繁殖，回饋社會，陸續將繁殖成功的黑天鵝捐贈給各地機關與學校。圖／范進軒提供
范進軒從2018年開始先進口黑天鵝並成功繁殖，回饋社會，陸續將繁殖成功的黑天鵝捐贈給各地機關與學校。圖／范進軒提供

天鵝 成功

延伸閱讀

寵物店「燒焦小貓沒人要」將被送回繁殖場 他收編後直呼撿到寶藏級神獸

影／大批可愛柴犬遭棄養！從新竹一路丟苗栗 動保單位追車

影／蘇卡達象龜繁殖場30隻象龜遭竊 8嫌接力分工偷走警找回8隻

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場「史詩級崩盤最終將大跌80%」

相關新聞

汽修老闆跨界繁殖珍禽 創台灣人工孵化「醜小鴨」首例

苗栗縣汽修廠老闆范進軒，自幼深受父親影響，對鳥禽動物懷有濃厚的興趣，近兩年陸續以人工技術成功孵化了9隻「醜小鴨」，也就是...

6月大個女嬰遭比特犬活生生咬死、惡犬「人道毀滅」街坊燭光守夜

有家庭一直飼養2隻雄性混種比特犬，日前其中1隻突然襲擊6個月大女嬰，…

賞鳥動作快 茄萣濕地候鳥季倒數

南部沿海許多候鳥來過冬，高雄茄萣濕地去年10月起吸引近8千隻候鳥，包括黑面琵鷺、白秋沙、黑頸鸊鷉、寒林豆雁等珍稀物種，台...

新北市戶外犬去年減48% 相信動物協會：公私協力是關鍵

台灣懷生相信動物協會今天舉辦2025相信年會《行動代號：終結流浪》，分享去年在北台灣絕育的成果，2024年下旬再次啟動新...

撿回不起眼捲毛小土狗 長大「進化成仙氣山神」70萬人看呆：養到狼？

一名網友從路上撿回一隻捲毛米克斯土狗，本來想說剛帶回家時長不起眼，沒想到養大之後竟然威風凜凜十分帥氣，不少網友直呼「這根本是守護森林的山神犬」。

寵物店「燒焦小貓沒人要」將被送回繁殖場 他收編後直呼撿到寶藏級神獸

一名男子發現住家附近的寵物店有一隻毛色像是燒焦的貓咪被關了超過半年都沒人要，店員說這隻貓不討喜，再過沒多久就會送回去繁殖場當種貓，男子不忍貓咪回到可能是地獄的繁殖場，便直接收編小貓回家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。