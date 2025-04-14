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6月大個女嬰遭比特犬活生生咬死、惡犬「人道毀滅」街坊燭光守夜

香港01／ 撰文：田中貴
比特犬。示意圖／ingimage
比特犬。示意圖／ingimage

美國發生惡犬咬死女嬰悲劇。有家庭一直飼養2隻雄性混種比特犬，日前其中1隻突然襲擊6個月大女嬰，女嬰被咬傷後即時送院搶救，惟當天傷重不治。動物管理人員其後查出行兇的惡犬，根據法律作出人道毀滅，家屬在網上公開籌款，為女嬰辦理身後事，而街坊則舉行燭光守夜等活動，一起悼念女嬰。

比特犬突發狂吠死女嬰

被咬死的女嬰坦普爾（Kyomi Temple）和父母住在德克薩斯州（Texas）貝敦（Baytown），家人本身飼養2隻雄性混種比特犬，一直都相安無事。

案發於4月1日下午3時許，其中1隻比特犬突然攻擊坦普爾，母親見狀抱同愛女，前往鄰居住所敲門求助，當時她不停哭叫，鄰居見狀報警，女嬰由救護車送院搶救，當日不治。

惡犬遭人道毀滅 死者家屬公開籌款

動物管理人員到場確認涉事惡犬，根據法律將牠人道毀滅，至於另1隻比特犬沒有施襲，由狗主自行決定去留，警方正在調查案件，目前沒有拘捕任何人。

女嬰家屬事後在眾籌網站「GoFundMe」公開籌款，形容是「悲痛損失」，希望有好心人捐出「突如其來的葬禮費用」，目標籌集5,000美元（約新台幣16萬4699元），暫時籌得超過3,500美元（約新台幣11萬5289元）善款。

街坊在區內設立1座臨時紀念碑，擺放鮮花和毛絨玩具，之後舉行燭光守夜等活動，希望女嬰早日安息。

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文章授權轉載自《香港01》

比特犬

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