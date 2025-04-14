賞鳥動作快 茄萣濕地候鳥季倒數

南部沿海許多候鳥來過冬，高雄茄萣濕地去年10月起吸引近8千隻候鳥，包括黑面琵鷺、白秋沙、黑頸鸊鷉、寒林豆雁等珍稀物種，台南則有「神話之鳥」之稱的黑嘴端鳳頭燕鷗連6年現蹤急水溪出海口，有1隻停留近月，鳥友研判尚未北返。

高市工務局公園處表示，過去幾個月茄萣濕地迎來許多候鳥來過冬，不僅是生態系統中重要角色，也是衡量環境健康的關鍵指標，據調查數據顯示，鳥類物種數量已逾50種，僅黑面琵鷺就超過400隻，而雁鴨科數量高達4至5千隻，鷸鴴科則有1千至2千隻。

公園處指出，今年由於濕地儲水豐富，許多擅長潛水的潛鴨屬也紛紛前來，除常見琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨和尖尾鴨外，還有500隻至600隻鳳頭潛鴨聚集在此，更難得的是，也有民眾發現羅文鴨、班背潛鴨的蹤跡，另有2隻稀有「寒林豆雁」，留下度冬至今未曾離開，不過茄萣濕地賞候鳥季節將進入尾聲，籲民眾抓住機會帶相機捕捉自然美景。

另，黑面琵鷺、黑腹燕鷗、鸕鶿等每年冬季都會來到台南過冬，以黑面琵鷺為大宗，台江國家公園管理處在1月19日記錄到達2536隻黑面琵鷺，相較去年同期1849隻有提升，3、4月天氣開始轉暖，黑面琵鷺也會北返。

其中，黑嘴端鳳頭燕鷗連6年被目擊出現於急水溪出海口，有隻停留迄今，鳥友前天還看見蹤跡，昨天氣不佳雖未發現，不過研判黑嘴端鳳頭燕鷗尚未飛離。