快訊

大甲媽祖凌晨回鑾安座 80萬人恭迎也相約明年再見

聽新聞
0:00 / 0:00

賞鳥動作快 茄萣濕地候鳥季倒數

聯合報／ 記者王勇超萬于甄／連線報導
高雄茄萣濕地去年10月起許多候鳥來過冬，其中黑面琵鷺超過400隻。圖／高市茄萣區觀光發展協會提供
高雄茄萣濕地去年10月起許多候鳥來過冬，其中黑面琵鷺超過400隻。圖／高市茄萣區觀光發展協會提供

南部沿海許多候鳥來過冬，高雄茄萣濕地去年10月起吸引近8千隻候鳥，包括黑面琵鷺、白秋沙、黑頸鸊鷉、寒林豆雁等珍稀物種，台南則有「神話之鳥」之稱的黑嘴端鳳頭燕鷗連6年現蹤急水溪出海口，有1隻停留近月，鳥友研判尚未北返。

高市工務局公園處表示，過去幾個月茄萣濕地迎來許多候鳥來過冬，不僅是生態系統中重要角色，也是衡量環境健康的關鍵指標，據調查數據顯示，鳥類物種數量已逾50種，僅黑面琵鷺就超過400隻，而雁鴨科數量高達4至5千隻，鷸鴴科則有1千至2千隻。

公園處指出，今年由於濕地儲水豐富，許多擅長潛水的潛鴨屬也紛紛前來，除常見琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨和尖尾鴨外，還有500隻至600隻鳳頭潛鴨聚集在此，更難得的是，也有民眾發現羅文鴨、班背潛鴨的蹤跡，另有2隻稀有「寒林豆雁」，留下度冬至今未曾離開，不過茄萣濕地賞候鳥季節將進入尾聲，籲民眾抓住機會帶相機捕捉自然美景。

另，黑面琵鷺、黑腹燕鷗、鸕鶿等每年冬季都會來到台南過冬，以黑面琵鷺為大宗，台江國家公園管理處在1月19日記錄到達2536隻黑面琵鷺，相較去年同期1849隻有提升，3、4月天氣開始轉暖，黑面琵鷺也會北返。

其中，黑嘴端鳳頭燕鷗連6年被目擊出現於急水溪出海口，有隻停留迄今，鳥友前天還看見蹤跡，昨天氣不佳雖未發現，不過研判黑嘴端鳳頭燕鷗尚未飛離。

濕地 黑面琵鷺

延伸閱讀

黑面琵鷺2025年普查公布 全球逾7千隻創新高、台灣微增34隻

北市公園處盤點都市賞櫻秘境 捷運紅線花況正盛

台南師生營造台江內海楝樹綠道 黑面琵鷺覓食為伴

大雪山賞鳥賽登錄134種 首次滿貫記錄31台灣特有種

相關新聞

賞鳥動作快 茄萣濕地候鳥季倒數

南部沿海許多候鳥來過冬，高雄茄萣濕地去年10月起吸引近8千隻候鳥，包括黑面琵鷺、白秋沙、黑頸鸊鷉、寒林豆雁等珍稀物種，台...

新北市戶外犬去年減48% 相信動物協會：公私協力是關鍵

台灣懷生相信動物協會今天舉辦2025相信年會《行動代號：終結流浪》，分享去年在北台灣絕育的成果，2024年下旬再次啟動新...

茄萣濕地吸引8000候鳥來過冬 黑面琵鷺超過400隻

高雄茄萣濕地從去年10月候鳥季開啟以來，吸引近8000隻候鳥來過冬，包括「黑面琵鷺」、「白秋沙」、「黑頸鸊鷉」、「寒林豆...

影／福智佛教基金會萌寵同樂會 各地寵物來皈依推廣蔬食

福智佛教基金會今天在該會的關廟護生教育示範園區舉辦「萌寵同樂會」，除寵物皈依吸引各地民眾帶自家寵物來給法師祝福平安健康。...

狗飼主注意！網議5大「遛狗NG行為」 第一名恐讓愛犬變惡犬？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「遛狗NG行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大遛狗NG行為。

黑面琵鷺普查 全球7千隻創新高

「二○二五年黑面琵鷺全球同步普查」結果出爐，全球共七○八一隻，首突破七千大關，創歷史新高。農業部林保署指出，台灣共調查到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。