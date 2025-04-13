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新北市戶外犬去年減48% 相信動物協會：公私協力是關鍵

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
相信動物透過隨機抽樣，最終估計出去年新北市共有1萬9300隻戶外犬，比2017年的3萬7176隻下降了48.08%。圖／聯合報系資料照片
相信動物透過隨機抽樣，最終估計出去年新北市共有1萬9300隻戶外犬，比2017年的3萬7176隻下降了48.08%。圖／聯合報系資料照片

台灣懷生相信動物協會今天舉辦2025相信年會《行動代號：終結流浪》，分享去年在北台灣絕育的成果，2024年下旬再次啟動新北市戶外犬族群調查，最終估計出新北市共有1萬9300隻戶外犬，戶外犬比2017年的3萬7176隻下降了48.08%。然而犬隻來源有高達61%來自親友分送，顯見未來政令宣導與執行使用，須更鎖定目標對象來實施各項家犬管理措施。

零撲殺政策自2017年上路，至今已8年過去，相信動物協會在北台灣以絕育作為遊蕩犬減量手段，2024年下旬，相信動物再次啟動新北市戶外犬族群調查，同樣隨機抽樣32區，最終估計出新北市共有1萬9300隻戶外犬，比2017年的3萬7176隻下降了48.08%，此為台灣第一次有地區系統性地完成前置調查、大規模戶外犬絕育的成效評估。

協會表示，一般人想像中的違法直接開罰，在實務上其實窒礙難行，尤其在狗太多的台灣偏鄉，許多民眾其實不怕罰也不怕狗被帶走，如何說服民眾，相當考驗公部門的智慧。台灣家犬強制絕育政策已上路7年，這個配合零撲殺政策上路的規範，至今仍難以靠民眾自發進行，除了政令宣導不夠確實、地區動物醫療資源不足外，民眾心態也是關鍵因素。

協會指出，相信動物去年和農業部合作，進行「未主動絕育之戶外犬飼主樣態分析」，在新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市5地區獲得494份有效問卷，發現不主動為家犬絕育的飼主以40到65歲男性占最多數，犬隻來源以61%來自親友分送為最大宗，其次則是拾獲或自來；養狗動機則是以需要「工具犬」占比45%最高，高於陪伴、同情等其他原因。

相信動物協會執行長郭璇表示，目前已經打造出一套完整的計畫模式，也陸續在5個縣市成功的實踐，並即將進入下個地區，台灣流浪狗的問題是可以在這個世代翻轉，並找對方向，更多公部門將投入相同強度的做法、更多民間團體加入，各方一起主動出擊找出未絕育的母犬，就越有機會更快看到流浪終結的那一天。

動物 流浪狗

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