影／福智佛教基金會萌寵同樂會 各地寵物來皈依推廣蔬食

福智佛教基金會今天在該會的關廟護生教育示範園區舉辦「萌寵同樂會」，除寵物皈依吸引各地民眾帶自家寵物來給法師祝福平安健康。還有社工動物輔導師指導幫助動物適應人類環境。並推廣「蔬食護生」。希望鼓勵大家關愛毛小孩心靈健康、善待動物生老病死。

福智僧團性嘉法師呼籲大眾學習以慈愛的心意，關顧毛小孩的心靈健康，並正確善待寵物的生老病死，彼此相依陪伴終老不棄養。也鼓勵大眾從響應蔬食開始．從源頭落實護生行動，期望所有生命都能擁有健康長壽與幸福。

福智關廟護生園區專員陳奕成表示，護生園長期倡導蔬食對萬物與環境生態的利益，認為蔬食是最直接的護生行動，只要規畫得當，無肉飲食也能為貓狗提供理想營養。純素飼料能提供犬類均衡營養的科學證實，也獲得英國獸醫協會認同。例如貓咪所需的牛磺酸等關鍵營養素，也能從藁類萃取。而為貓、狗製作食物過程，每年排放數百萬噸溫室氣體，佔肉品產業總環境衝擊率高達30%，未來以植物為基礎的飼料所帶來的好處，可望獲得更廣泛支持。

福智基金會關廟園區多年來收容牛羊龜等被丟棄甚至要屠宰的小動物，基金會近年定期舉辦推廣護生活動。市長黃偉哲、市議員陳皇宇上午到場祝福。黃偉哲去年也到場說明市府推廣護生善待流浪動物的理念做法，他感謝基金會與園區還有熱心民間組織、民眾投入保護流浪動物。