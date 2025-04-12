黑面琵鷺普查 全球7千隻創新高

「二○二五年黑面琵鷺全球同步普查」結果出爐，全球共七○八一隻，首突破七千大關，創歷史新高。農業部林保署指出，台灣共調查到四一六九隻，數量逼近全球近六成，穩居黑面琵鷺最大度冬地。雖較去年微增卅四隻，但總數未超過前年四二八八隻，顯示近三年黑面琵鷺在台灣的族群呈現停滯狀態。

中華民國野鳥學會表示，儘管黑面琵鷺全球族群有所成長，度冬範圍也看似擴大，但仍面臨棲地縮減、品質劣化、疾病威脅等環境挑戰，處境不容樂觀。

「黑面琵鷺全球同步普查」由香港觀鳥會聯繫各國定期於每年一月進行，台灣普查工作由林保署委託中華民國野鳥學會統籌主辦，與全台各鳥會及保育團體等超過百名以上的調查員合力完成。

台灣的黑面琵鷺度冬族群，以台南市二四三九隻最多。圖為二○二五黑面琵鷺普查分布。圖／林業保育署提供

林保署指出，本次全球普查記錄到七○八一隻黑面琵鷺，其中台灣共四一六九隻，占全球總數的百分之五十八點九，其他主要度冬地為中國大陸一六七一隻，日本七一六隻，香港及深圳三二八隻，其他還包括越南、南韓、菲律賓及澳門。全球整體僅微增九十三隻，顯示全球族群的成長趨勢已明顯趨緩。

在台灣，超過九成的黑面琵鷺度冬族群集中於西南沿海，以台南市二四三九隻居冠，其次是嘉義縣七○一隻、高雄市四○八隻等，總計十一個縣市記錄到黑面琵鷺蹤影。與去年相比，今年台南市、雲林縣都增加；濁水溪口則減少一九九隻、嘉義縣減少一八六隻、屏東縣減少四十六隻、高雄市減少十五隻。

林保署表示，各地數量比例明顯波動，可能反映黑面琵鷺會依據覓食條件移動，或普查當下的環境狀況不同導致分布情況改變。

根據農業部生多所出版的「二○二四台灣鳥類紅皮書名錄」，黑面琵鷺仍被列為「國家易危」（ＮＶＵ）等級，主要威脅來自於棲地的持續縮減。

中華民國野鳥學會表示，近年觀察發現，部分過往黑面琵鷺穩定的覓食魚塭，已逐步畫設為漁電共生光電專區，且光電板鋪設面積持續擴大，導致可供覓食的淺坪空間縮減，迫使其度冬分布範圍不斷改變。

據台南市野鳥學會統計，去年十月至今年三月的度冬期間，光是台南地區就接獲七十五起黑面琵鷺救傷通報，多數疑似肉毒桿菌中毒，案例數並未較去年減緩。這顯示棲地環境品質或其他未知因素，仍持續威脅著黑面琵鷺的健康。