狗飼主注意！網議5大「遛狗NG行為」 第一名恐讓愛犬變惡犬？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「遛狗NG行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大遛狗NG行為。

近日有關比特犬「11天內兩度跳車攻擊路人」的事件受到媒體社群高度矚目，也引發大眾對於飼主責任與狗狗行為管理的關注。

便有網友指出，狗狗的行為與主人日常的照顧方式息息相關，其中「遛狗」作為養狗人每日的例行公事，更是影響犬隻社交習性的關鍵，若有所疏忽或觀念錯誤，可能無意間導致狗狗變得焦躁或失控，甚至影響其健康安全。究竟有哪些遛狗NG行為是飼主們應該要避免的呢？一起來看看吧！

遛狗「不牽繩」對路人和寵物都超危險！「騎車遛狗」恐觸動保法？

▲ 網友熱議TOP5遛狗NG行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年網路針對遛狗NG行為的討論，發現許多民眾對於飼主遛狗時「不牽繩」的舉動格外反感。社會上因遛狗未牽繩導致的受傷事件屢見不鮮，例如過去台北市就傳出一民眾遛狗時，遭未繫繩的羅威那犬攻擊，該飼主為保護愛犬，出手試圖阻止卻遭咬傷，事後更縫了十幾針、休養多月才痊癒，引起網友批評對方飼主「太誇張」，「知道狗有攻擊性也不用嘴套」，更直言「飼主的問題占9成」。

另有不少網友也分享「和家人去公園，媽媽被沒牽繩的三隻狗圍起來吠」、「我們家也被沒牽繩的狗飛撲過」等經驗，強調牽繩的重要性，「保護別人也是保護自己的狗」。

而「使用汽機車遛狗」同樣是應避免的NG行為，不僅可能因車速過快導致狗狗體力不支或受傷，牽繩也可能捲進車輪造成交通危險。日前社群上有網友PO出自己目睹一名飼主「騎著機車後面綁著3隻狗狗在地上拖」，引來他人心疼留言「狗明顯看起來已經很累了，超級危險」，還有人指出此舉已經觸犯動保法，若造成犬隻受傷或死亡將受罰，呼籲「不要為了方便遛狗而心存僥倖」。

狗主人遛狗「不專心」的行為也引起討論，一位網友便發文抱怨「有些人遛狗全程盯著手機，以為自己牽著導航犬，等到自己的狗開始爆衝才慌張的東張西望」，吸引留言贊同「無法控制自己狗狗的人，真的很討厭」。

另一位網友也表示「在家附近看到飼主遛狗，沒任何牽繩還邊遛邊滑手機，都不擔心狗狗跑到馬路或是一時興奮跑太遠」，直指此舉很容易導致寵物失蹤，認為遛狗時隨時關注狗狗的動態，是飼主應盡的責任。

除了以上的注意事項外，「沒選擇合適的項圈與胸背」及「在高溫時段遛狗」也是會讓狗狗易於掙脫或是受傷的錯誤舉動。

你也是家有萌犬的毛爸媽嗎？對於遛狗，你又有什麼心得呢？下次出門前，不妨參考以上網友熱議的遛狗NG行為，檢查自己是否有遺漏的細節，讓出門散步對毛小孩與周圍的人都是安全又愉快的經驗吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「掃墓禁忌」相關討論則數。

觀測期間： 2024/9/27~2025/3/27，共半年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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