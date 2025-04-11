新店煉獄6毛小孩遭不當飼養 動保處重罰

新北市政府動保處日前獲通報新店山區屋內關著6犬隻滿身排泄物、飼養環境惡臭及髒亂，動保處派員前往稽查並緊急安置犬隻，經查該飼主從撿拾1隻懷孕流浪狗，生下數犬隻並收留飼養，查現場飼養環境惡劣，犬隻生活在糞水中，無提供乾淨水及飼料，由於犬隻皆未寵物登記、未絕育、未定期施打狂犬病疫苗，已違反動物保護法及動物傳染病防治條例，動保處共罰9萬8,000元，並沒入6犬隻，飼主不得飼養應辦理登記之寵物及認養動物。

動保處表示，經動保處人員現場勘查，屋內充滿難忍糞便惡臭味，地面布滿犬隻排泄物與汙泥，髒污水桶、空塑膠箱籃凌亂擺放四處，現場未見飼料、6犬隻全身堆積汙垢，幾乎無法辨識原本犬隻毛色、且虛弱無力、精神不佳，動保處緊急將6犬隻送醫治療及安置，後續送醫發現6犬隻體內有感染、營養不良等情形。依據動物保護法第5條第2項規定，飼主未提供乾淨生活環境，導致犬隻感染裁處1萬5,000元罰鍰；依同法第19條第3項犬隻未完成寵物登記裁處3,000元罰鍰；以及依第22條第3項未完成犬隻絕育裁處5萬元罰鍰；並依動物傳染病防治條例，未每年替犬隻施打狂犬病疫苗裁處3萬元罰鍰，總計裁罰飼主計9萬8,000元罰鍰。

飼主至本處陳述意見時表示，從小與狗陪伴長大，對犬隻有深厚的感情，多年前看見工地上有遭人遺棄犬隻，心生不忍決定收留母犬，並特地找山上可安置多隻犬隻的空屋，未料受到經濟因素及環境影響，所承租房子本身有漏水情形，導致屋內長期積水，猶如池塘，然而房東對漏水情形置之不理，再加上工作過於繁忙，每週僅能抽空上山一次，帶大份飼料放置在屋內供6隻成犬食用，並提供幾桶水作為飲水來源，約每月清掃環境一次，炎熱天氣時則改為兩週清掃一次，但現場場地實在髒亂惡臭難耐又永不見天日，實在不適合動物生活。

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