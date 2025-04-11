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國際寵物日桃園今啟用5座毛小孩樂園 合計28座全國最多

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
今天國際寵物日，桃園市政府啟用3座新設兩座翻新的毛小孩樂園。圖／農業局提供
今天國際寵物日，桃園市政府啟用3座新設兩座翻新的毛小孩樂園。圖／農業局提供

今天是國際寵物日，桃園市農業局表示，犬貓數量逐年增加，為提供飼主與寵物有更多元生活樂趣，包括近日完成修繕的楊梅區埔心公園寵物設施，有3座新設、2座翻新的寵物友善專區今天同步啟用。

農業局長陳冠義指出，桃園市自2017年起規畫合適的公園設置寵物友善專區，目標每區至少一座，依場域設有跳台 、涵洞、波浪板、障礙木等設施，讓寵物可以盡情釋放能量，目前有28座寵物友善專區，朝動物友善城市邁大步

陳冠義說明，去年動工新設3座寵物友善專區分別在新屋區公二公園、大園區老街溪及教育公園、平鎮區山仔頂公園，修繕翻新的場域有中壢區過嶺森林公園、楊梅區埔心公園，都在今天4月11日國際寵物日完工啟用，讓動物有專屬活動空間，更可減少人犬衝突，提升市民動物保護觀念。

桃園市路28處寵物友善公園桃園區8座最多，龜山區5座、楊梅區2座、平鎮區3座、中壢區3座，以及八德、大溪、復興、蘆竹、龍潭、新屋、大園等區各1座，也是全台最多寵物友善公園的城市，今年還會持續規畫新設。

動保處長王得吉表示，除了打造寵物友善專區，市府也自去年度擴大招募包括旅宿、交通、休閒農業區等行業加入寵物友善空間，經委外推廣，已完成126家寵物友善商家認證，預計今底完成至少200家寵物友善空間認證，並已規畫建置寵物友善空間專頁及寵物友善店家地圖。

動物 寵物 桃園

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