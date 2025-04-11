黑面琵鷺2025年普查公布 全球逾7千隻創新高、台灣微增34隻

「2025年黑面琵鷺全球同步普查」結果出爐，全球數量共計7081隻，首次突破7千大關。農業部林業及自然保育署指出，台灣仍為黑面琵鷺最大的度冬地，共調查到4169隻，雖較去年微幅增加34隻，但總數未超過2023年的4288隻紀錄，近3年黑面琵鷺在台灣的族群增長有減緩趨勢。

「黑面琵鷺全球同步普查」由香港觀鳥會聯繫各國定期於每年1月進行，今年普查日期為1月18日至19日，台灣普查工作由林業及自然保育署委託中華民國野鳥學會統籌主辦，與全台各鳥會及保育團體等超過百名以上的調查員合力完成。

林業保育署說，本次全球普查共記錄到7081隻黑面琵鷺，創下歷史新高。其中，台灣記錄到4169隻，占全球總數的58.9%，穩居最重要的度冬棲地。其他主要度冬地包括中國1671隻（23.6%）、日本716隻（10.1%）、香港及深圳328隻（后海灣）（4.6%）、越南112隻（1.6%）、南韓52隻（0.7%）、菲律賓17隻（0.2%）以及澳門16隻（0.2%）。

林業保育署說，與去年相比，全球各主要度冬地區的數量增減幅度均不大，整體僅微幅增加93隻，全球族群的成長趨勢已明顯趨緩。台灣雖增加了34隻黑面琵鷺，但總數未超過2023年的4288隻紀錄，近3年來的族群趨勢持平。

在台灣超過9成的黑面琵鷺度冬族群集中於西南沿海地區，各縣市數量由多至少依序為台南市2439隻、嘉義縣701隻、高雄市408隻、濁水溪口（彰化與雲林交界）255隻、雲林縣202隻、屏東縣75隻、宜蘭縣36隻、金門縣23隻、澎湖縣15隻、彰化縣13隻、台北市1隻及台東縣1隻，共計11個縣市有紀錄。

林業保育署表示，雖近年台灣黑面琵鷺的總數量變動不多，但各地數量比例卻有明顯波動，這可能反映了黑面琵鷺會依據覓食條件而移動，而每年普查當下的環境狀況不同，也導致觀察到的分布情況隨之改變。值得注意的是，過去較少記錄到黑面琵鷺度冬的彰化縣與澎湖縣，在近3年有穩定的紀錄，顯示黑面琵鷺在台灣的度冬區域有持續擴張的趨勢。

有鑑於黑面琵鷺在臺灣度冬族群可能面臨棲地飽和的問題，林業保育署2021年起實施瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案，將「陸上魚塭」納入給付項目，魚塭收成後於10月至翌年4月期間，至少連續1個月維持20公分以下的適當水位，供特定鳥種利用，每公頃每年最高可核發1萬元，113年度台南市友善魚塭面積達181公頃。