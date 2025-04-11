1千隻狗待認養 新北與統一超商合推認養計畫幫找家

新北動物之家共收容1千隻狗，為加速推動認養，新北市動保處與統一超商全台7000多間門市共同攜手合作，發起「毛寶貝認養計畫」線上認養推廣活動，透過多元平台讓更多毛孩找到溫暖的家。

響應4月11日國際寵物日，動保處與全台7-ELEVEN超過7千家門市，合作發起「毛寶貝認養計畫」線上認養推廣活動，活動期間透過7-ELEVEN官社群帳號及、官方APP和門市電子螢幕等管道，掃描QR CODE透過線上並至動保處8所動物之家實際認養動物的飼主，即可享有4項認養好康。

包含獲得智慧寵物照護存摺，享有AI醫助智慧服務、健康數據雲端管理、合作動物醫院免掛號費等優惠；認養老殘犬加碼贈：領有新北幣2000元、營養品、輔具、檢診醫療服務；提供犬貓疫苗、驅蟲藥；還有新手爸媽贈送認養優惠，加贈專屬寵物智慧定位器、清潔用品，並由7-ELEVEN贊助隨機贈送寵物罐頭、零食、等寵物用品。

至淡水動物之家認養狗狗的吳先生笑著分享，第一眼見到「黑寶」時，牠用一種充滿信任的眼神看著自己，他伸出手輕輕撫摸黑寶，每摸一下就被療癒一次。米克斯不僅非常聰明、忠誠還十分貼心，讓他感受到溫暖與陪伴。

在板橋動物之家，三隻腳的黑狗狗「水仙」是個秀氣女孩，因為右後腿受傷，4月5日被民眾通報救援入所，水仙個性親人，會賣萌撒嬌，在志工陪散步時，還會翻滾裝可愛，動保員也期待能給牠找一個新家。