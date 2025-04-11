【動物冷知識】噴內臟逃命？海參的神級生存技能曝光
哈囉大家好，我是帽帽！
在弱肉強食的大自然裡，不只獵食者各個身懷絕技，也有不少動物靠著高超的「逃跑術」逆轉命運。
今天就來聊聊——海參的五臟六腑逃生術！
說到逃命，蜥蜴肯定是代表！
面對掠食者時，他會毫不猶豫斷尾求生，把尾巴留給敵人分心，自己則一溜煙逃之夭夭。
之前也有介紹過蠍子也會斷尾求生，比較悲慘的是蠍子斷尾後就無法再生尾巴，連肛門都被遺棄，只能便秘到死。
延伸閱讀：
https://udn.com/news/story/7470/8602851?from=udn-catebreaknews_ch2
海參的逃生方式堪稱海底的奇葩代表，他們把體內的東西直接噴出來！
這些物體不但具有黏性，可以暫時拖住敵人的行動，重點是還好吃！
這些白色黏稠物是什麼呢？可不是他們的排泄物哦，答案是他們的內臟！
類似蜥蜴斷尾求生的技能，海參則是噴出內臟吸引獵食者，有些海參的內臟還帶有毒素，以爭取自己的逃跑時間。
更厲害的是，大約過個50天左右，海參又能長出一副全新的內臟了！
即使不小心被吃掉一部分，他們也是有能力可以慢慢的重新長回來！
太羨慕了，我也想換一副新鮮的肝啊(´•ω•̥`)
參考資料：
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