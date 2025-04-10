好消息！台灣黑熊受困梅山套索陷阱 經麻醉清創已原地野放

高雄市桃源區梅山部落顏姓族人昨日在原住民保留地勘查時，經過梅山2號農路發現下邊坡有隻台灣黑熊受困套索，通報後，林業及自然保育署屏東分署動員22人前往救援，黑熊經吹箭麻醉後，確認為已獨立生活的亞成年母熊，右前肢因套索纏繞造成些許皮肉傷，在簡單清創處理並待黑熊甦醒後，即原地野放。

通報的梅山部落顏姓族人，是高雄市桃源區南橫傳統領域文化自然資源自治協會會員，該協會自113年起即參與林業保育署的「臺灣黑熊生態服務給付計畫」，成員協助政府執行黑熊棲地巡守與監測，也了解若發現黑熊受困要及時通報；顏男發現黑熊後即通報，屏東分署邀集屏科大收容中心前往，南橫自治協會也趕赴現場，共22人投入救援。

救援人員於昨日下午5時抵達，現場位於海拔1500公尺的原保地，受困黑熊經獸醫師以吹箭麻醉後檢視，確認為已獨立生活的亞成年母熊，體重約45公斤，右前肢因套索纏繞造成些許皮肉傷，但無其它嚴重傷害，因而在簡單清創處理並待黑熊甦醒後，即於原地野放。屏東分署並頒發獎勵金鼓勵顏男和協助的族人。

顏男表示「能略盡山林保育棉薄之力，身為高山之子理當如此」。屏東分署說，包含南橫自治協會在內，目前高屏地區共有4個部落組織參與林業保育署的「臺灣黑熊生態服務給付計畫」，成員協助巡守監測工作，除了以自動相機拍攝到黑熊的獎金外，政府亦會提供相對的「生態薪水」，期待更多山村部落投入臺灣黑熊生態服務給付行列。