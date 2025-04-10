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好消息！台灣黑熊受困梅山套索陷阱 經麻醉清創已原地野放
高雄市桃源區梅山部落顏姓族人昨日在原住民保留地勘查時，經過梅山2號農路發現下邊坡有隻台灣黑熊受困套索，通報後，林業及自然保育署屏東分署動員22人前往救援，黑熊經吹箭麻醉後，確認為已獨立生活的亞成年母熊，右前肢因套索纏繞造成些許皮肉傷，在簡單清創處理並待黑熊甦醒後，即原地野放。
通報的梅山部落顏姓族人，是高雄市桃源區南橫傳統領域文化自然資源自治協會會員，該協會自113年起即參與林業保育署的「臺灣黑熊生態服務給付計畫」，成員協助政府執行黑熊棲地巡守與監測，也了解若發現黑熊受困要及時通報；顏男發現黑熊後即通報，屏東分署邀集屏科大收容中心前往，南橫自治協會也趕赴現場，共22人投入救援。
救援人員於昨日下午5時抵達，現場位於海拔1500公尺的原保地，受困黑熊經獸醫師以吹箭麻醉後檢視，確認為已獨立生活的亞成年母熊，體重約45公斤，右前肢因套索纏繞造成些許皮肉傷，但無其它嚴重傷害，因而在簡單清創處理並待黑熊甦醒後，即於原地野放。屏東分署並頒發獎勵金鼓勵顏男和協助的族人。
顏男表示「能略盡山林保育棉薄之力，身為高山之子理當如此」。屏東分署說，包含南橫自治協會在內，目前高屏地區共有4個部落組織參與林業保育署的「臺灣黑熊生態服務給付計畫」，成員協助巡守監測工作，除了以自動相機拍攝到黑熊的獎金外，政府亦會提供相對的「生態薪水」，期待更多山村部落投入臺灣黑熊生態服務給付行列。
屏東分署強調，林業保育署尊重也理解山區農友與部落族人有防範獸害與傳統狩獵的需求，但希望有需求的民眾向分署或各工作站免費申領可避免誤捕黑熊的改良式獵具。民眾如發現野生動物受困，可致電林業保育署，誤捕保育類野生動物，只要主動通報並協助救援，就可免除法律責任，切勿私自處理。
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