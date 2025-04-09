小琉球辦自由潛水深度賽 蝠鱝突現身引發騷動

2025年第五屆台灣盃自由潛水深度賽4月8日至11日於小琉球舉行，這次賽事共有來自國內外39名選手參賽。今日在比賽過程中，一隻蝠鱝（Mobula Ray）突然出現在賽區，吸引全場目光，攝影師也都衝向前拍照，頓時成為賽場上最大明星。

今天小琉球海況平穩，下午比賽的時候，賽區水面下12公尺地方突然出現一隻蝠鱝，引發眾人驚呼，所有攝影師全都停下手邊工作衝上前拍攝。原本大家以為是一隻體型較大的蝠魟（Manta），靠近後辨識其獨特的花紋，才確定是一隻蝠鱝。

選手表示，比賽的海況與天氣完美無瑕，最近台灣各地海域都不時傳出大型海洋生物出沒消息，沒想到在比賽現場也能遇到輻鱝，就像是為選手們的比賽提供了如雙翼般的助力，真的是非常難忘。