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台灣黑熊出沒玉山塔塔加 結伴同行、垃圾帶下山

中央社／ 南投縣9日電

遊客今天目擊1隻台灣黑熊出沒玉山國家公園塔塔加遊憩區，黑熊看到人類很快鑽入箭竹林。玉管處提醒民眾結伴同行，廚餘及垃圾帶下山，避免吸引黑熊靠近步道、山屋。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處表示，有外籍遊客前往塔塔加遊憩區麟趾山、鹿林山一帶登山健行，約中午看到50公尺外出現台灣黑熊，黑熊看到人類也遲疑一下，隨即鑽入箭竹林消失，遊客拍下影像事後通報管理處。塔塔加地區過去就有台灣黑熊出沒紀錄。

玉管處表示，玉山國家公園是目前已知台灣黑熊核心族群重要棲息地，包含人類活動頻繁的遊憩區在內，園區黑熊活動頻繁；台灣黑熊是雜食性動物，可能受人類食物吸引，因此請遊客將垃圾、廚餘帶下山、收妥食物，避免黑熊習慣在人類宿營點或活動頻繁區域覓食。

玉管處表示，在玉山「有熊國」健行踏青，儘量結伴同行，若與台灣黑熊不期而遇，保持冷靜並安靜離開，不要逗留或拍照打卡，以免發生危險；若黑熊「沒有發現你」，可安靜離開或等黑熊離開，若被黑熊發現，保持冷靜並緩慢面對黑熊後退，勿奔跑尖叫，以免嚇到黑熊。

為避免野生動物翻找垃圾桶食物，塔塔加遊憩區早已撤除戶外垃圾子車及回收桶，先前僅保留遊客中心外鐵製防熊垃圾桶，同時作為環境教育、互動式宣導使用；為避免人類食物造成野生動物喪失原始習性及覓食能力，或過度靠近遊客密集處、增加路死風險等，3月1日已全面撤除塔塔加地區戶外垃圾桶。

動物 台灣黑熊 玉山國家公園

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