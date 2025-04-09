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守護汪汪國家隊 立委同聲呼籲爭取執勤犬醫療保險

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立委吳沛憶、吳思瑤、李坤城、郭昱晴、張雅琳、陳培瑜、賴惠員等人上午共同舉行記者會，呼籲加強政府部門執勤犬的保障。記者杜建重／攝影
立委吳沛憶、吳思瑤、李坤城、郭昱晴、張雅琳、陳培瑜、賴惠員等人上午共同舉行記者會，呼籲加強政府部門執勤犬的保障。記者杜建重／攝影

立委吳沛憶、吳思瑤、李坤城、郭昱晴、張雅琳、陳培瑜、賴惠員等人在4月11日國際寵物日前夕共同舉行「守護汪汪國家隊！爭取執勤犬醫療保險」記者會，呼籲加強政府部門執勤犬的保障，應由農業部及金管會攜手研議規劃適合執勤犬的動物保險。

吳沛憶表示，有一群為國家默默付出，在各個行政機關協助偵爆、搜救、緝毒、檢疫以及巡邏的執勤犬，都在執行重要但風險較高的工作，也較容易受傷。像是2018花蓮大地震，搜救犬鐵雄右腳受傷仍堅守崗位令人心疼。但目前寵物可以買保險，執勤犬卻沒有辦法，甚至是明確的被排除在保險範圍之外。因此，今天聯合多位立委共同舉行記者會，並邀請農業部和金管會相關單位共同協助，盼能和產險公司溝通，設計屬於執勤犬的保單。

吳沛憶強調，執勤犬守護國家，而我們也要守護執勤犬，期盼各單位執勤犬預算要到位，確保執勤犬的訓練與照護品質，讓汪汪國家隊能夠健康守護國家。

保險 吳沛憶 農業部

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