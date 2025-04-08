彰化縣去年石虎路殺7件 保育團體建議訂石虎保育條例

八卦山是彰化的「聖山」，擁有豐富的生態資源，彰化縣議員吳韋達今天邀請學者、專家和縣府相關單位在縣議會舉行八卦山生態保育座談會，建議審查八卦山區域開發或水土保持等相關案件案時，應納入保護八卦山生態環境棲地為重要條件，並建議縣府訂定「彰化縣石虎保育條例」。

吳韋達表示，八卦山區為台灣野鳥及石虎的重要棲地，因地理位置與山脈走向特性，以及次生林環境，提供了豐富的食物來源，但經統計彰化縣通報石虎遭路殺案件，2022年4件、2023年3件，2024年激增至7件，主要發生地在八卦山區的東外環、彰南路及國3和美交流道附近。

台灣石虎保育協會常務理事暨彰化縣野鳥學會理事長李璟泓指出，八卦山東外環的花壇發現石虎，研究調查主要從南投遷徙到八卦山，但八卦山北端因為山坡地開發和流浪狗等問題，石虎相對較少發現，彰化縣府需要制訂「彰化縣石虎保育條例」全面來推動保護。

八卦山北麓也是灰面鵟鷹重要棲地，彰化野鳥學會總幹事李益鑫指出，觀測20多年來，灰面鵟鷹的數量越來越多，今年更高達5萬隻過境，但發現不少鷹群直接向北未停下來棲息，應是人為開發讓灰面鵟鷹認為棲地不夠安全，這些現像過去較為少見。

彰化縣環境保護聯盟理事吳麗慧表示，八卦山是彰化聖山，城市的肺，近年來，卻有不少開發案和設置廢棄物堆置場，站在環保團體的立場，是反對八卦山過度開發。

彰化縣政府表示，環境敏感地區，會由不同主管機關審核，坡度陡峭地區 水土保持會嚴格把關，廢棄物掩埋場、土方場開發計畫書，必須有區位適宜性與降低影響性，並增並增設隔離綠帶、山坡地，要有環境影響評估證明文件，才可以正式使用。

農業部林業及自然保育署南投分署表示，八卦山已架設9部生態觀測相機會持續監測，並推動長期且有效的保育措施。

農業部生物多樣性研究所副研究員林育秀表示，八卦山棲地品質和流浪犬有關，石虎保育可和企業合作形成雙贏，八卦山是重要動物棲地，也種植很多果園，生態和農民合作製成石虎標章，不僅留下棲地也可以行銷農特產品。

會中做成決議，審查八卦山區域開發或水土保持等相關案件案時，應納入保護八卦山生態環境棲地為重要條件，避免移除樹木和挖填土方，並保護野溪自然溪容。