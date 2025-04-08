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逃出「日本海豚中心」逾1週 海豚現蹤20公里外海上被捕獲

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本一隻海豚3月底逃出香川縣讚岐市一間設施後，在距離約20公里外的香川縣小豆島外海被發現，今天下午已經被相關人員捕獲。牠預計明天搭船返回讚岐市的設施。

岡山放送（OHK）報導，今天被捕獲的雌性寬吻海豚，身長約2公尺90公分，從特徵等判斷，被確定是3月28日從讚岐市「日本海豚中心」逃脫的海豚。

日本海豚中心的職員昨天已在海中設置箱網，並在今天下午3時30分左右確定這隻海豚游進網內，宣告捕獲海豚。

讀賣新聞報導，日本海豚中心緊鄰瀨戶內海，並飼養5隻海豚。根據該中心說明，飼育員3月28日中午左右發現，原本應該在箱網內游泳的1隻母海豚出現在箱網外側，接著這隻母海豚就不見蹤影。

後來，日本海豚中心以北的土庄町居民，紛紛在4月1日與2日目擊沿海出現海豚游泳的身影。日本海豚中心接獲相關訊息後，派遣員工前往現場，確定就是逃脫的母海豚。

岡山 日本 海豚

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