嚇！黑熊出沒台灣最北端 復興部落原民與站立黑熊對視

桃園市復興區有台灣黑熊出沒！林業及自然保育署新竹分署今天表示，3月底接獲復興區哈凱部落原住民通報在北宜交界哈盆地區附近，發現2起黑熊出沒，創下24年來台灣黑熊出現台灣最北端紀錄，也是首次桃園原民部落族人通報目擊黑熊，令人欣喜。

林保署新竹分署指出，今年3月30日，復興區哈凱部落族人通報2起目擊黑熊事件，引起該分署重視，通報地點接近24年前國內調查台灣黑熊分布紀錄的北界哈盆地區，該分署立即委由野聲團隊與原民族人前往2地現勘紀錄，第一起原住民在該地區海拔700公尺原住民保留地周邊，聽到竹林大型動物踩踏聲音，研判是黑熊。

第二起原住民騎車經過，聽到邊坡聲響，目擊一隻高約1.5公尺黑熊自護欄跳下，相距不到30公尺，黑熊見狀還以後腳站立，隨即穿越馬路進入下坡竹林，原民還與黑熊對視數秒，確定是台灣黑熊。

新竹分署表示，在2處現場雖未發現黑熊足跡、抓痕或排遺，因為第一起原民通報描述具體、第二位通報原民更近距離目擊黑熊指認，因此確認是黑熊，2處相距600公尺，推測應是同一隻黑熊。

根據調查台灣黑熊分布，2020 年在桃園復興的比亞外地區曾透過紅外線自動相機拍到北台灣第一筆黑熊影像、2023年又在同地點再拍到黑熊個體，通報地點接近24年前國內調查台灣黑熊分布紀錄北界的哈盆地區，顯示黑熊族群在山林逐漸恢復。