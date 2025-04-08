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保育類領角鴞連假後現身嘉市校園 學童驚喜連連

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義市北園國小教室外昨天出現1隻二級保育類動物領角鴞，有著橙紅色大眼睛及一對豎立如耳朵的角羽特徵，學童驚喜連連；校方以紅龍柱區隔防干擾，並指導學生尊重生物多樣性。

北園國小校長吳長頴今天告訴中央社記者，昨天是清明連假後上課第1天，五年甲班孩童上午到校打掃時，驚喜發現教室門牌上方的通風管有1隻類似貓頭鷹的鳥類，師長觀察，因具有橙紅色眼睛及擁有一對豎立如耳朵的角羽，為二級保育類動物領角鴞。

吳長頴指出，領角鴞為中小型貓頭鷹，因進入領角鴞繁殖期，可能在連假期間就棲息在校園，學校以紅龍柱區隔，防止學童過於靠近干擾，並在朝會教導學童不可任意干擾野生動物，且五年甲班學童上課關閉走廊窗戶，下課勿喧嘩，尊重與關懷生物多樣性。

吳長頴表示，今天上午到校時，領角鴞已不在通風管上方，在校園也找尋不到蹤跡，可能已飛往他處棲息。

吳長頴說，北園國小積極投入環境教育，近幾年陸續獲得國家環境教育獎及嘉義市低碳校園金質認證，去年12月更獲環境部台美生態學校夥伴計畫認證通過，生態環境豐富。

保育類野生動物 嘉義 校園

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