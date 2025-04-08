新北農畜牧場、工廠領養米克斯10隻以上 可獲「終身免費飼料」

為讓毛寶貝找到幸福家園，新北動保處媒合轄內工廠、畜牧場及農場，推動認養米克斯守衛犬。樹林區和印畜牧場林姓農友近日便認養一隻米克斯，除可陪伴他工作外，長大後也能擔任警衛工作。動保處指出，農場或有適合土地的地主，經評估後認養10隻犬以上，可獲終身免費飼料及醫療，並補助設備及工作管理費。

新北動保處指出，流浪犬由於長期流浪不親人，時有追車咬人、吠叫和製造環境髒亂惡臭，致多數民眾不喜歡牠們，但狗是人最好的朋友，這些行為基本是可矯正的，動保處將牠收容至動物之家後，會請訓犬師訓練，動物之家再遴選性情穩定犬隻，媒合業者或合適民眾辦理認養。

米克斯犬通常聰明、忠誠，且適應力強，特別適合作為守衛犬。工廠、農場或牧場也會飼養犬隻來防範外人闖入，或是驅趕野生動物，確保人身及財產的安全；林姓農友表示，住家是透天厝，前面有大廣場可讓狗狗自在盡情奔跑，不擔心犬隻會跑出去。動保處贈送免費寵物鮮食餐包及寵物白金卡，且認養前動保處已經幫犬隻打晶片、結紮及施打狂犬病疫苗，讓他非常放心且便民，領養的米克斯已命名為「碗粿」，除可陪伴自己讓工作更有勁外，長大後相信也能擔起警衛工作。

新北市動保處表示，為能讓更多毛寶貝找到家，今年特別與中華民國保護動物協會合作，辦理「狗來富」專案，只要農場或家中有適合土地，經協會及動保處評估不影響環境及居民生活，向新北市動物之家認養10隻犬以上，可終身免費獲得飼料及醫療費用，還補助設備及工作管理費，有意願民眾可洽詢新北市各動物之家。