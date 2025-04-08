快訊

川普關稅政策讓蘋果iPhone 17剉咧等！他曝4方法解套：還要降低對中國依賴

做大頭貼超適合！「可愛Q版貼紙」AI生成圖像指令教學 扁平化極簡風Get

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

新北農畜牧場、工廠領養米克斯10隻以上 可獲「終身免費飼料」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
認養程序完成後，認養人與贈送物資和犬隻合照，樹林區和印畜牧場林姓農友將犬隻命名為碗粿。圖／新北動保處提供
認養程序完成後，認養人與贈送物資和犬隻合照，樹林區和印畜牧場林姓農友將犬隻命名為碗粿。圖／新北動保處提供

為讓毛寶貝找到幸福家園，新北動保處媒合轄內工廠、畜牧場及農場，推動認養米克斯守衛犬。樹林區和印畜牧場林姓農友近日便認養一隻米克斯，除可陪伴他工作外，長大後也能擔任警衛工作。動保處指出，農場或有適合土地的地主，經評估後認養10隻犬以上，可獲終身免費飼料及醫療，並補助設備及工作管理費。

新北動保處指出，流浪犬由於長期流浪不親人，時有追車咬人、吠叫和製造環境髒亂惡臭，致多數民眾不喜歡牠們，但狗是人最好的朋友，這些行為基本是可矯正的，動保處將牠收容至動物之家後，會請訓犬師訓練，動物之家再遴選性情穩定犬隻，媒合業者或合適民眾辦理認養。

米克斯犬通常聰明、忠誠，且適應力強，特別適合作為守衛犬。工廠、農場或牧場也會飼養犬隻來防範外人闖入，或是驅趕野生動物，確保人身及財產的安全；林姓農友表示，住家是透天厝，前面有大廣場可讓狗狗自在盡情奔跑，不擔心犬隻會跑出去。動保處贈送免費寵物鮮食餐包及寵物白金卡，且認養前動保處已經幫犬隻打晶片、結紮及施打狂犬病疫苗，讓他非常放心且便民，領養的米克斯已命名為「碗粿」，除可陪伴自己讓工作更有勁外，長大後相信也能擔起警衛工作。

新北市動保處表示，為能讓更多毛寶貝找到家，今年特別與中華民國保護動物協會合作，辦理「狗來富」專案，只要農場或家中有適合土地，經協會及動保處評估不影響環境及居民生活，向新北市動物之家認養10隻犬以上，可終身免費獲得飼料及醫療費用，還補助設備及工作管理費，有意願民眾可洽詢新北市各動物之家。

樹林區和印畜牧場林姓農友領養米克斯「碗粿」。圖／新北動保處提供
樹林區和印畜牧場林姓農友領養米克斯「碗粿」。圖／新北動保處提供
動物之家與畜牧場飼主確認認養訪談評估表。圖／新北動保處提供
動物之家與畜牧場飼主確認認養訪談評估表。圖／新北動保處提供

動物之家 認養

延伸閱讀

米克斯貓趁安檢逃跑！躲機場11天在這被發現 大吃大喝主人看傻眼

川普「解放日」揮關稅刀 在野批經濟災難「毀滅日」

狗狗掙脫牽繩咬傷女子臀部 飼主判拘役10日再賠2萬多

彰化虐貓男將虎斑貓重摔致死 判刑5月罰22萬元

相關新聞

新北農畜牧場、工廠領養米克斯10隻以上 可獲「終身免費飼料」

為讓毛寶貝找到幸福家園，新北動保處媒合轄內工廠、畜牧場及農場，推動認養米克斯守衛犬。樹林區和印畜牧場林姓農友近日便認養一...

影／超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

武陵農場行政中心員工本月6日早上聽到有敲門聲，仔細看，原來是二隻黑天鵝在敲門，員工才想到，平常餵黑天鵝的員工當天休假，其...

台灣鯨豚觀察員僅3成實際參與任務 海保署將強化資格認定

台灣鯨豚觀察員自2019年迄今，總人數已累計超過900名，但目前有實際工作經驗者僅佔整理人數約3成，海洋委員會海洋保育署...

貓咪一鑽進洗衣袋就變乖寶寶？「神奇魔法揭密」3妙用成鏟屎官救星

貓咪只要一鑽進洗衣袋就突然變得超乖、超冷靜？其實，這並不是魔法，而是背後有幾個讓貓咪安定下來的理由。

浪貓快生了「堅持找到認識的人類陪產」 生完還把全家送給對方：靠你養了

一名OL在路上巧遇曾見過的流浪乳牛貓，沒想到貓咪竟不斷喵叫示意，帶她前往一處倉庫安置，原來是貓咪即將臨盆，特地找來信任的人類陪產。乳牛貓順利生下一窩寶寶後，還主動示意女子看看小貓，就像在說「我把全家都交給你了」。

還在丟剩菜給狗狗吃？飼主注意「這5種超危險餵法」恐讓愛犬超短命

每天餵狗狗吃飯，對許多飼主來說不過是例行公事，但你知道嗎？如果餵食方式不正確，可能會悄悄縮短毛孩的壽命。日本一位知名寵物營養師整理出「5種常見但危險的餵食習慣」，看看你是否也不小心中招了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。