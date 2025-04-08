影／超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

武陵農場行政中心員工本月6日早上聽到有敲門聲，仔細看，原來是二隻黑天鵝在敲門，員工才想到，平常餵黑天鵝的員工當天休假，其他員工趕快帶黑天鵝到水池，幫牠們準備早餐；農場今天公布監視畫面顯示，二隻黑天鵝早上8點3分敲門，員工立即帶食物外出餵牠們。

武陵農今天公布行政中心監視畫面，本月6日早上7點多，員工們陸續在辦公室內進出，早上8點3分，二隻黑天鵝來敲門，一名男員工仔細看，還以為自己看錯，拿出手機拍下黑天鵝敲門畫面，早上8點9分，工作人員拿飼料外出餵食黑天鵝。

武陵農場觀光行政組行政士戴小玲是主要餵食黑天鵝人員，她每天早上8點上班前會餵食黑天鵝，清明連假她休假不在農場，黑天鵝早上8點到行政中心敲門，同事才發現她休假，趕快餵食黑天鵝。

武陵農場臉書小編6日早上PO照片，二隻黑天鵝站在行政中心門外，狀似敲門，小編寫「主人今天不在，黑天鵝寶貝上門來討飼料了」。

網友看到後照片後說真有禮貌，也有人說動物們的行為真聰明，一名網友寫「 稀客大駕光臨，快開中門迎接」。