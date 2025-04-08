台東區農改場推廣防鳥網 保障原民小米收成

中央社／ 台北8日電

小米是原民重要傳統作物，台東農改場發現人工驅鳥費工且效果有限，反觀防鳥網防範效果達100%，且更省錢還可獲補助。農改場9日將在台東縣達仁鄉辦觀摩會，邀請農民參加。

農業部台東區農改場業務包括許多原住民族的傳統作物，其中一項就是小米。台東區農改場助理研究員張芳魁告訴中央社記者，穀穗發育及成熟階段容易遭受麻雀等鳥類啄食，不防範可能減產一半以上，但是人工驅鳥效果有限，反之架設防鳥網效果可達100%。

不過，他說，農民通常不想花錢架設，推廣7、8年來，當地種植小米者大約只有2、3成架設防鳥網，其實對比人工趕鳥，一天工資以新台幣1200元計算，驅趕40天需花費4萬8000元；若面積增加，2人驅趕花費更達9萬6000元。

反觀搭設防鳥網每分地材料加上工資約3萬元，加上資材又可重複使用，成本相對節省許多。

再者，他說，農業部農糧署已將防鳥網設施納入補助項目，大約可補助近半，採實報實銷，最後要以實際申報情況為準，農民可向農糧署各區分署洽詢。

為鼓勵農民改變觀念採用省工、省錢、效果好的防鳥網，張芳魁說，已經製作防鳥網搭設教學短片，可上網搜尋觀看學習，9日也將在台東縣達仁鄉舉辦觀摩會；同時提醒農民，颱風來襲前要把網子收起來，支柱若不影響農務，可以留著，材料都可繼續使用。

關於架設方法，他說明，使用粗竹竿或錏管作為支柱，長度約240公分，插入土中30到40公分深，間距4公尺，田區四邊的支柱向外拉，以棉繩或鐵絲固定，增加強度。支柱頂端套上管帽，以棉繩縱向橫向依序串連每一支柱並拉緊固定。

最後步驟就是加上尼龍防鳥網，需將田區完全覆蓋，且四週平貼地面固定。防鳥網尺寸需大於立體田區的表面積，長、寬各預留6公尺，建議選用PE材質無結的防鳥網，網目大小為1.5公分乘1.5公分，可有效防制鳥害，且不會造成鳥類纏繞死亡，避免觸犯野生動物保護法。

台東 農改場 農民

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