回響／花蓮新屬魚 學者：花蓮原生族群調整策略找第2隻
聯合報今天獨家報導國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在花蓮花蓮溪發現第一隻世界新屬新種的「花蓮臺塘鱧」。陳義雄說，「花蓮臺塘鱧確實是花蓮原生的」，在花蓮溪附近的幾條溪都可能有族群，研究團隊目前已改變策略，努力尋找到第二隻。
陳義雄說，台灣因為氣候環境非常多元，棲地也有很高的多樣性，世界發表首例的「花蓮臺塘鱧」，牠白天打不過人家，眼睛走退化路線的就是變成偏好夜行性，趁大魚睡覺時，晚間靠嗅覺出來，「真是太會躲了」。
陳義雄發現花蓮臺塘鱧後，研究團隊花多年在全台以及花蓮溪記錄、觀察、追蹤，但到目前都還沒有找到第二隻，這隻是台灣第一隻，也是全世界第一隻的新發現魚類，新屬也是新種。
陳義雄表示，海水裡有太多「豺狼虎豹」，花蓮臺塘鱧不太可能生存，根本無法適應，真正的淡水魚又很大隻，牠走「新中間路線」，溪流河口處有游走的空間，找到牠自己生存的唯一空間，活在淡海水中間的生存空間，就像黑面琵鷺都跑去南北韓的38度線繁殖一樣，兩國各地方的人為活動，都干擾不到牠們的配對與繁殖。
未來如何找到第二隻並進行保育相關研究調查？陳義雄說，團隊目前已改變策略，會利用夜採的方式調查，牠不只會躲石頭縫，完全在水裡，翻一個石頭就跑去另一個石頭，因為牠跑去吃鰻苗，漁民在撈鰻苗的時候才會一起被撈起來，否則是很難發現。
台灣是濕度很高的島，台灣的北部及東部溪流四季水量算是穩定的，花蓮的水量比台東穩定，生態環境也很好，陳義雄研判「花蓮臺塘鱧是花蓮原生的隱蔽魚種，只是很晚被發現，因為太會躲了，很難被發現」。
對研究人員而言，夜間採樣很危險，一不小心可能跌入溪谷急流被沖走，或跌入深潭，一般而言，「不是優勢種就不容易被發現」。
陳義雄說，花蓮是一個河海洄游魚類很豐沛的地方，但牠們並不會進到中國的長江或閩江這種大型水系，這些河川雖然範圍大，也不易於溯河，也因為生態威脅太大沒有用，所以花蓮臺塘鱧有可能在花蓮附近的幾條溪都有小型塘鱧蹤跡，都有族群的可能，只是太會躲，一發現就逃得無影無蹤。
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