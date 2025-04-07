夜行俠花蓮臺塘鱧會「消失術」退敵 學者解密：太會躲

國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在花蓮花蓮溪發現第一隻世界新屬新種的「花蓮臺塘鱧」。陳義雄說，牠演化出讓自己退化的細扁體型，因「太會躲了」，屬夜行俠夜間才出來活動，會如同「消失術」般躲避敵人攻擊。

陳義雄說，當地原住民在花蓮溪撈鰻魚苗時意外被撈起，因為覺得長得不一樣就撈出來養在魚缸裡，後來被一位在菜市場賣魚退休的非常熱愛收集原生魚類的黃先生看到，輾轉要來養在家裡，養了之後死掉，就用陳義雄，多年來教他的方式，固定保存下來成為標本。

陳義雄曾寫信給日本明仁上皇的亞洲鰕虎亞目最強的御用生物研究所的，請教上皇帶領的亞洲最強的研究團隊，是否日本有發現。上皇的幕僚長回復，上皇很開心看到這是台灣的新發現，日本偏熱帶的琉球群島也從沒有看過這種特殊魚類，因此由台灣研究團隊，自己研究團隊發表即可。

因為花蓮臺塘鱧極為特殊型態很明顯，與全世界現有塘鱧科魚類完全不同，海大研究團隊近日正式發表新屬魚種。

花蓮縣花蓮溪當地人抓鰻苗時會整夜在撈捕，陳義雄說，可能會撈獲其他較兇悍的塘鱧，而一起捕到罕見的花蓮臺塘鱧，花蓮臺塘鱧比較弱勢，牠只能在乾淨的水域生長，西部河域即使以前也有，但因為西部汙染多，很容易把牠的棲地搞髒，不適合生長。