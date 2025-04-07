快訊

產業界：台灣應防關稅輸、匯率輸、股市跌

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／全球首例發表新屬「花蓮臺塘鱧」 淡水魚重大發現

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影

「全世界目前發現已發表的只有這一隻，是全世界第一例！」，台灣淡水魚類分類研究及物種探索有新發現，國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現底棲性「鰕虎亞目塘鱧科」的世界新屬新種淡水魚類，並將新屬命名為「花蓮臺塘鱧」，已刊國際期刊，為台灣水域百年來淡水魚類多樣性研究的重大發現。

鰕虎亞目塘鱧科在台灣水域產目前分類有八個屬別的塘鱧屬之魚類，分別是枝鰭塘鱧屬、烏塘鱧屬、丘塘鱧屬、嵴塘鱧屬、塘鱧屬、短塘鱧屬、無孔塘鱧屬、頭孔塘鱧屬等八屬，花蓮臺塘鱧是台灣第九個被發現的屬別。其中以塘鱧屬分布最廣，也最為常見，漁民及釣客俗稱其為黑咕嚕仔。

台灣淡水水域新屬之底棲性魚種，自大島正滿發表1919年的爬鰍科之「纓口鰍屬」淡水魚以來，已有超過百年，未再發現溪流河川之魚類的新屬。陳義雄表示，「目前個人發現及發表新魚種很多，但發現分類學為新屬的魚類之機會，非常罕見也不容易，有些屬魚類下面還分很多種，有的多達百種以上。這個世界新屬很特別，全世界僅出現台灣產的此一新種。」這次發現的新屬新種魚類，確實極為稀少，根據目前調查，僅棲息於台灣東部花東地區溪流的下游水域。

陳義雄說，全世界的塘鱧都有分類上形態特性就是具有雙背鰭、身體都有完整的鱗片，但這一隻罕見之處是第一背鰭、鱗片全都消失不見了，「全世界目前發現已發表的只有這一隻最特殊」，但從牠的全身骨骼學分析和腹鰭特徵，還是塘鱧屬的魚種。

陳義雄表示，根據團隊採集紀錄顯示，「花蓮臺塘鱧」魚類的頭部型態特寫發現，該魚種頭部上下縱扁、下顎前突，眼部相當小且全然呈現黑色，且魚體體態修長，全身鱗片已完全退化，體色呈現鮮紅色調，成魚體長僅約4到5公分。

研究顯示，在全世界所有的塘鱧科魚類中，「花蓮臺塘鱧」是唯一第一背鰭退化的魚種，並且該魚種的脊椎骨數目僅有24塊，為全世界塘鱧中脊椎骨總數量最低的。因在高緯度地區的演化是脊椎骨數增加的，研判應屬熱帶體系演化出來的。

經研究團隊在東部溪流調查，觀察游動習性，陳義雄推論，是要適應當地的溪流環境，長期演化出第一背鰭退化的特化體型，「極為細長扁平的身軀較容易鑽入石頭縫隙」，適應現場東部溪流地形及環境的分布。

陳義雄團隊相關成果近期已被紐西蘭的國際動物分類學期刊「Zootaxa」刊行發表，正式命名學名為Formosaneleotris hualienensis new species。

陳義雄說，這隻花蓮臺塘鱧其實是2001年抓到的，被當地原住民在捕鰻魚苗時意外抓獲飼養在魚缸，輾轉被陳義雄發現，當年取得標本帶回研究，多年來一直想要再抓到第二尾仍未抓到。

花蓮臺塘鱧習性不同其他屬別的魚，陳義雄表示，牠已經不是正常體態，退化到適應在台灣花東地區鵝卵石的河口和下游區的河口系生存，很容易逃避敵害，不容易被攻擊，是夜行性的，眼睛很小，在河口地區捕食小型浮游生物、季節性溯河的小型魚苗、蝦苗、鰻苗食物。

全世界塘鱧科的魚有30多屬，涵蓋有至少150種左右。台灣產的塘鱧科類群中，烏塘鱧屬及塘鱧屬之魚種，體型較大而粗壯，有食用價值。另外，無孔塘鱧屬及短塘鱧屬之魚種，雄魚體色有許多鮮豔亮斑或色澤，可做觀賞魚類。

國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」，圖為還養在魚缸時活著的情形及顏色。圖／陳義雄教授提供
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」，圖為還養在魚缸時活著的情形及顏色。圖／陳義雄教授提供
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」，圖為已做成標本。圖／陳義雄教授提供
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」，圖為已做成標本。圖／陳義雄教授提供

淡水 花蓮 魚類

延伸閱讀

進口紙皮核桃 高雄關：應正確申報貨品分類號列

新北萬里野柳國小歡慶兒童節 小小解說員守護海洋

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

基隆公廁以3魚類呈現分級 黑鯛、鎖管、煙仔虎

相關新聞

獨／全球首例發表新屬「花蓮臺塘鱧」 淡水魚重大發現

「全世界目前發現已發表的只有這一隻，是全世界第一例！」，台灣淡水魚類分類研究及物種探索有新發現，國立台灣海洋大學海洋生物...

回響／花蓮新屬魚 學者：花蓮原生族群調整策略找第2隻

聯合報今天獨家報導國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在花蓮花蓮溪發現第一隻世界新屬新種的「花蓮...

夜行俠花蓮臺塘鱧會「消失術」退敵 學者解密：太會躲

國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在花蓮花蓮溪發現第一隻世界新屬新種的「花蓮臺塘鱧」。陳義雄說...

花蓮臺塘鱧 台灣新屬新種淡水魚

台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄研究團隊，在東部溪流發現底棲性「鰕虎亞目塘鱧科」的新屬新種淡水魚，命名為「花蓮臺塘鱧...

彰化東螺溪外來種調查 首見斑腿樹蛙

彰化縣進行東螺溪水綠廊道工程，東螺溪生態教育園區環保志工隊沿著施工的河岸道路調查「路殺」，發現強勢外來種斑腿樹蛙，還有一...

彰化東螺溪路殺動物調查 首見強勢外來種證明已被入侵

彰化縣東螺溪水綠廊道工程進行中，東螺溪生態教育園區環保志工隊沿著施工的河岸道路調查「路殺」，發現強勢外來種斑腿樹蛙，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。