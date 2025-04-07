獨／全球首例發表新屬「花蓮臺塘鱧」 淡水魚重大發現

「全世界目前發現已發表的只有這一隻，是全世界第一例！」，台灣淡水魚類分類研究及物種探索有新發現，國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現底棲性「鰕虎亞目塘鱧科」的世界新屬新種淡水魚類，並將新屬命名為「花蓮臺塘鱧」，已刊國際期刊，為台灣水域百年來淡水魚類多樣性研究的重大發現。

鰕虎亞目塘鱧科在台灣水域產目前分類有八個屬別的塘鱧屬之魚類，分別是枝鰭塘鱧屬、烏塘鱧屬、丘塘鱧屬、嵴塘鱧屬、塘鱧屬、短塘鱧屬、無孔塘鱧屬、頭孔塘鱧屬等八屬，花蓮臺塘鱧是台灣第九個被發現的屬別。其中以塘鱧屬分布最廣，也最為常見，漁民及釣客俗稱其為黑咕嚕仔。

台灣淡水水域新屬之底棲性魚種，自大島正滿發表1919年的爬鰍科之「纓口鰍屬」淡水魚以來，已有超過百年，未再發現溪流河川之魚類的新屬。陳義雄表示，「目前個人發現及發表新魚種很多，但發現分類學為新屬的魚類之機會，非常罕見也不容易，有些屬魚類下面還分很多種，有的多達百種以上。這個世界新屬很特別，全世界僅出現台灣產的此一新種。」這次發現的新屬新種魚類，確實極為稀少，根據目前調查，僅棲息於台灣東部花東地區溪流的下游水域。

陳義雄說，全世界的塘鱧都有分類上形態特性就是具有雙背鰭、身體都有完整的鱗片，但這一隻罕見之處是第一背鰭、鱗片全都消失不見了，「全世界目前發現已發表的只有這一隻最特殊」，但從牠的全身骨骼學分析和腹鰭特徵，還是塘鱧屬的魚種。

陳義雄表示，根據團隊採集紀錄顯示，「花蓮臺塘鱧」魚類的頭部型態特寫發現，該魚種頭部上下縱扁、下顎前突，眼部相當小且全然呈現黑色，且魚體體態修長，全身鱗片已完全退化，體色呈現鮮紅色調，成魚體長僅約4到5公分。

研究顯示，在全世界所有的塘鱧科魚類中，「花蓮臺塘鱧」是唯一第一背鰭退化的魚種，並且該魚種的脊椎骨數目僅有24塊，為全世界塘鱧中脊椎骨總數量最低的。因在高緯度地區的演化是脊椎骨數增加的，研判應屬熱帶體系演化出來的。

經研究團隊在東部溪流調查，觀察游動習性，陳義雄推論，是要適應當地的溪流環境，長期演化出第一背鰭退化的特化體型，「極為細長扁平的身軀較容易鑽入石頭縫隙」，適應現場東部溪流地形及環境的分布。

陳義雄團隊相關成果近期已被紐西蘭的國際動物分類學期刊「Zootaxa」刊行發表，正式命名學名為Formosaneleotris hualienensis new species。

陳義雄說，這隻花蓮臺塘鱧其實是2001年抓到的，被當地原住民在捕鰻魚苗時意外抓獲飼養在魚缸，輾轉被陳義雄發現，當年取得標本帶回研究，多年來一直想要再抓到第二尾仍未抓到。

花蓮臺塘鱧習性不同其他屬別的魚，陳義雄表示，牠已經不是正常體態，退化到適應在台灣花東地區鵝卵石的河口和下游區的河口系生存，很容易逃避敵害，不容易被攻擊，是夜行性的，眼睛很小，在河口地區捕食小型浮游生物、季節性溯河的小型魚苗、蝦苗、鰻苗食物。