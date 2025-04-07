花蓮臺塘鱧 台灣新屬新種淡水魚

台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄研究團隊，在東部溪流發現底棲性「鰕虎亞目塘鱧科」的新屬新種淡水魚，命名為「花蓮臺塘鱧」；特別的是牠為了適應當地溪流環境，演化出讓自己退化的細扁體型，以「消失術」躲避敵人攻擊。

鰕虎亞目塘鱧科在台灣水域原有八個屬別的塘鱧屬魚類，花蓮臺塘鱧是第九個被發現屬別。這項成果已被紐西蘭國際動物分類學期刊「Zootaxa」發表。

台灣淡水水域新屬底棲性魚種，自一九一九年發表的爬鰍科「纓口鰍屬」淡水魚後，超過百年未再發現溪流河川新屬的魚類。陳義雄表示，新發現的花蓮臺塘鱧很特別，目前調查僅棲息於花東地區溪流下游水域，全世界目前發現且已發表的只有這一隻，「是全世界第一例」。

陳義雄說，全世界塘鱧科的魚有卅多屬，至少一五○種，塘鱧形態特性是有雙背鰭和完整鱗片，但這隻罕見之處是第一背鰭、鱗片全消失不見，從牠全身骨骼和腹鰭特徵，仍是塘鱧屬魚種，且體態修長，全身鱗片完全退化，體色呈鮮紅色調，成魚體長僅約四到五公分。

陳義雄說，這隻花蓮臺塘鱧是二○○一年當地原住民捕鰻魚苗時意外捕獲養在魚缸，他發現後取得標本帶回研究，多年來再也抓不到第二尾。陳說，花蓮臺塘鱧已非正常體態，退化到適應在地鵝卵石的溪流環境，容易逃避敵害，且是夜行性，眼睛很小。

陳義雄推論，花蓮臺塘鱧應是為了要適應當地溪流環境，長期演化出第一背鰭退化，變成極為細長扁平的身軀，較容易鑽入石頭縫隙，靠隱身術躲避敵人攻擊。