彰化東螺溪路殺動物調查 首見強勢外來種證明已被入侵

彰化縣東螺溪水綠廊道工程進行中，東螺溪生態教育園區環保志工隊沿著施工的河岸道路調查「路殺」，發現強勢外來種斑腿樹蛙，還有一隻品種不明的蝙蝠，這是東螺溪蝙蝠第一筆路殺紀錄，代表溪邊可能存在著蝙蝠族群。

縣政府爭取獲中央核定經費2.49億元，建置溪湖、二林到埔鹽約8.3公里水的東螺溪水綠廊道工程，工程進行到溪湖流域，湖埔社區大學在最近一次的路殺調查記錄9種、22個樣體，路殺物種包括7隻蟾蜍（含一筆黑眶蟾蜍）、5隻老鼠、3隻青蛙、兩隻斑腿樹蛙，啄木鳥、麻雀、石龍子、蝙蝠、蛇各一。

湖埔社區大學執行長林淑玲今表示，湖埔社大和東螺溪生態教育園區環保志工持續5年，每年四季，透過每季一次調查路殺物種和數量，了解東螺溪野生動物的物種變化；去年東螺溪水綠廊道工程施工，已進行到溪湖流域，湖埔社大和志工9人沿著東螺溪水防道路來回8.3公里察看，作成今年第一筆紀錄。

在紀錄裡，除了蛇、青蛙、老鼠是路殺「常客」，今年第一季紀錄出現前所未有的斑腿樹蛙，而且兩隻，代表這個強勢外來種已入侵東螺溪，斑腿樹蛙的繁殖力和競爭力都強，會排擠本土兩棲類的生存空間，值得追蹤觀察東螺溪的兩棲類、爬蟲類生物變化。

林淑玲說，這次路殺物種首次出現蝙蝠，因被輾斃多時多次，有蝙蝠的外形而品種難以辨認，相當可惜，不過無論蝙蝠或單獨或成群活動，都代表東螺溪樹叢形成的自然生態良好，縣政府強力取締汙染、整治環境和環保志工維護生態都發揮正向作用。

路殺調查的樣本數量這兩年有減少跡象，可能與工程計畫擬定、動工整治水廊道干擾，迫使野生動物離開棲地有關。林淑玲表示，將持續調查水綠廊道施工期間的自然生態變化，特別留意有無綠鬛蜥等強勢物種，可供政府機會作為施工兼顧保護環境的參考。